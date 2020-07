" Autoritatile din Iasi reintroduc o parte din regulile starii de urgenta, numarului de infectari cu COVID-19 in crestere"

Autoritatile spera ca aceste masuri sa limiteze numarul de infectari in incercarea de a evita o intrarea a intregului municipiu in carantina. De asemenea, se va lua temperatura oamenilor la intrarea in piata, iar numarul de persoane care vor putea intra in perimetrul pietei va fi limitat la 100, arata Observatornews.ro.Mai mult, sunt reguli noi si pentru comercianti, si se reia dezinfectarea strazilor pe timp de noapte. Varstnicii li se recomanda sa evite iesirile din casa, cautandu-se solutii pentru a fi ajutati.In Iasi, sunt confirmate 1.220 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, 16 cazuri inregistrandu-se in ultimele 24 de ore. Spitalul de Boli Infectioase, care preia pacientii Covid, ramane fara paturi, iar la Terapie Intensiva mai sunt doar doua locuri, iar sase paturi sunt pentru pacienti ne-critici.Managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, Carmen Dorobat, a declarat ca "Iasiul, in momentul de fata, nu are un numar de locuri libere confortabil. Deci numarul de imbolnaviri sau al celor care sunt purtatori este in crestere".La randul sau, Mihai Chirica, primarul Iasiului, a declarat ca "Acele masuri de distantare si purtarea mastilor si distanta in piete din starea de urgenta le-am reluat de astazi. Politia Locala a fost invitata sa incerce sa fie un pic mai activa, inclusiv in zonele de cluburi, distractie". Chirica a mai spus ca "Am mers pe aceleasi masuri din starea de urgenta pentru ca de fapt ne aflam intr-o situatie mai grea decat in starea de urgenta in ultima perioada, vrem sa fim cat se poate de preventivi, poate reusim sa incepem scoala in septembrie si in octombrie anul universitar. Nu incercam sa stricam viata nimanui. Nu vreau sa ajungem la carantinare, pentru ca o carantinare a municipiului Iasi, care e miezul Moldovei, ar fi extraordinar de dificila pentru toata regiunea".Cei care nu respecta noile reguli risca sa fie amendati de Politia Locala.