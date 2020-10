Restrictii dure in Bucuresti incepand cu 7 octombrie: se inchid restaurantele si cafenelele la interior. Spectacolele si concertele - interzise

Principalele declaratii

Gheorghe Cojanu a explicat ca toate aceste masuri sunt valabile cel putin in urmatoarele sapte zile sau atata timp cat rata de incidenta se va mentine peste 1,5 la mie.- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare, alcoolice si non-alcoolice, in unitatile de tip restaurante si cafenele, in interiorul cladirilor, nu este permisa in Bucuresti.Se face o exceptie pentru unitatile de cazare, hotel, pensiune, unde este permisa servirea in interior numai pentru cei cazati, potrivit Digi 24 - Activitatea salilor de spectacole si concerte este interzisa - cand rata de imbolnavire va reveni sub 1,5 la mie vor fi reluate aceste activitati.- Prezenta persoanelor in jurul scolilor - s-a impus purtarea mastii de la copii peste 5 ani in intervalul orar 7.00-21.00. Revine obligatia Primariei Municipiului Bucuresti si a primariilor de sector sa delimiteze aceste zone - chiar si cu o simpla vopsea.- Intensificarea activitatilor de control in targuri, piete, transport in comun si apropierea unitatilor scolare - aici lumea nici gand sa poarte masca.Angajatii afectati de restrangerea activitatii economice - HoReCa si spectacole - vor beneficia de masuri de sprijin.In momentul in care rata de incidenta scade sub 1,5 la mie, CNSU se va reuni de indata si va dispune reluarea tuturor activitatilor.Procesiunile religioase nu sunt interzise. S-a interzis pelerinajul.Teatrele si cinematografele se vor inchide.