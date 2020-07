Autoritatile suedeze le recomanda cetatenilor sa munceasca de acasa pana in 2021

Aceasta masura - care vizeaza in parte o reducere a utilizarii mijloacelor de transport in comun - are scopul sa faciliteze deplasarea muncitorilor considerati esentiali.Autoritatile suedeze inregistreaza in prezent o scadere a numarului contaminarilor, mai ales a cazurilor grave, care necesita ingrijiri intense.Insa Agentia suedeza a Sanatatii Publice avertizeaza ca, in cazul in care "contactele cresc din nou, exista un risc considerabil al unei noi raspandiri (a bolii) in toamna"."Noi am cautat mereu sa implementam masuri durabile si care sa dea dovada de rezistenta prin munca de acasa pe termen lung, pe care trebuie sa o realizam pentru a lupta impotriva acestei pandemii", a subliniat intr-o conferinta de presa epidemiologul-sef Anders Tegnel.De la inceputul crizei sanitare, tara a inregistrat peste 80.100 de cazuri de covid-19 - 318 in ultimele 24 de ore -, reprezentand unul dintre nivelurile de contaminare pe locuitor cele mai mari din Europa.In total, 5.739 de oameni au murit din cauza covid-19 in Suedia, potrivit autoritatilor.Spre deosebire de alte tari europene, Suedia nu a impus niciodata o izolare a populatiei si a provocat o controversa pe tema pertienentei strategiei sale impotriva covid-19.Ea a tinut scolile pentru tineri in varsta de pana la 16 ani deschise, dar si cafenelele, barurile si alte restaurante.Agentia de Sanatatate Publica apara aceasta abordare, pe care o considera pertinenta pe termen lung si respinge masurile luate intr-o perioada scurta de timp, pe care le considera prea ineficiente fata de efectele pe care le au asupra societatii.In ceea ce priveste folosirea mastilor de protectie, numai personalul din sanatate este indemnat sa le poarte.