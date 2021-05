Primul autotest antigen COVID-19 din Romania a fost avizat. Acuratetea este de peste 98%

Tamponul nazal trebuie introdus in nas 2-3 centimetri si nu creeaza niciun fel de indisconfort. Testele se pot achizitiona atat online, dar si din farmaciile si magazinele partenere, potrivit Mediafax.ro Demersul de certificare oficiala a testului rapid produs de noi ca Autotest s-a facut cu scopul de a sustine si usura procesul de testare in masa si in Romania, asa cum au facut si alte tari europene, precum Germania, Franta, Austria, prin validarea testelor pentru uz personal. Autotestarea permite deblocarea rapida a multor domenii de activitate importante, cum sunt Educatia, Cultura, HoReCa etc.Cel mai mare avantaj este faptul ca, prin acest produs, testarea nu mai este conditionata de prezenta personalului medical autorizat, ceea ce permite evaluarea simpla, eficienta si la scara larga a infectiilor cu SARS-CoV2 in randul elevilor, a personalului HoReCa, si a celorlalte categorii socio-profesionale blocate de mai bine de un an din cauza pandemiei", a declarat Dana Stan, fondatorul si liderul echipei de cercetare DDS Diagnostic, potrivit sursei citate.