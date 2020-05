Avem 191 de cazuri noi de coronavirus: Ne apropiem de 19.000 de imbolnaviri

Situatia din diaspora

Situatia pe judete

In ultimele 24 de ore, au fost confirmate 191 de noi cazuri de imbolnavire.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.829 au fost declarate vindecate si externate.La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internati 182 de pacienti.In tara, in carantina institutionalizata se afla 3.371 de persoane, in timp ce alte 95.176 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national,In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 389 de apeluri la 112 si 1.248 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.GCS transmite ca, de la inceputul pandemiei, 3.074 de cetateni romani care traiesc peste hotare au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19.Cei mai multi - 1.699 - sunt in Italia, dar au fost depistati cu coronavirus si 561 de romani in Spania, 84 in Franta, 583 in Germania, 87 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.106 de romani din strainatate au pierdut lupta cu aceasta boala: 31 in Italia, 19 in Franta, 35 in Marea Britanie, 9 in Spania, 6 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia.Capitala si Suceava sunt in continuare pe primele doua pozitii in topul zonelor rosii din tara. Judetul Neamt se apropie de 900 de cazuri confirmate de coronavirus, in timp ce Botosani si Brasov au trecut de 700 de cazuri.Se mai remarca negativ si cateva judete care au trecut de 600 de imbolnaviri.Suceava - 3.496Mun. Bucuresti - 1.944Neamt - 879Botosani - 744Brasov - 736Arad - 696Mures - 680Hunedoara - 631Vrancea - 608La polul opus, iata si judetele care inca au sub 100 de imbolnaviri de COVID-19:Braila - 27Valcea - 28Satu Mare - 61Olt - 80Salaj - 87Calarasi - 92Maramures - 97Amintim ca, pana acum, 1.240 de romani au murit din cauza coronavirusului.