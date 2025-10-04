Alte 10 persoane au murit din cauza noului coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica.

Asadar, bilantul a ajuns acum la 790 de decese. Printre cei decedati se numara si ambulantierul din Suceava.

Iata detaliile oferite de GCS:

Deces 781 - Un barbat de 60 de ani, din judetul Suceava, ambulantier la SAJ Suceava. A fost internat in 12 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava si transferat in 24 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi - sectia ATI. A fost ventilat non-invaziv pana in 29 aprilie, cand a suferit un stop-cardiorespirator, a fost resuscitat, apoi intubat si ventilat mecanic.

I s-au recoltat probe in 13 aprilie, a fost confirmat pozitiv in 17 aprilie si a murit in 2 mai. Nu avea nicio afectiune.

Deces 782 - Un barbat de 66 de ani, din judetul Suceava. S-a internat in 18 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, sectia nefrologie. I s-au recoltat probe pe 16 aprilie, a fost confirmat pozitiv in 18 aprilie si a murit in 2 mai. Afectiuni: boala renala cronica, pacient dializat.

Deces 783 - Un barbat de 71 de ani, din judetul Suceava. S-a internat in 23 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, sectia neurologie. I s-au recoltat probe in 22 aprilie, a fost confirmat pozitiv pe 23 aprilie ai a murit in 2 mai. Suferea de HTA, sindrom reumatoid, obezitate.

Deces 784 - O femeie de 85 de ani, din judetul Suceava. I s-au recoltat probe in 13 aprilie, a fost confirmata pozitiv in aceeasi si si a murit in 2 mai. Nu este precizat cand si unde a fost internata. Suferea de neoplasm de san operat, cu metastaze; DZ tip II, HTA, hemoragie digestiva superioara.

Deces 785 - Un barbat de 77 de ani, din judetul Galati, persoana asistata la Caminul Galati. S-a internat in 28 aprilie, prin UPU Spitalul Judetean de Urgenta Galati, si transferat la Spitalul CFR Galati in 1 mai la sectia ATI. Din 2 mai a fost ventilat mecanic din 02.05.2020. I s-au recoltat probe in 28 aprilie, au fost confirmate in aceeasi zi si a murit azi. Suferea de: HTA std. II, DZ tip II, boala renala cronica std. II, sdr. depresiv.

Deces 786 - O femeie de 61 de ani, din judetul Dambovita - infirmiera la Centrul rezidential. S-a internat in 17 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste - sectia boli infectioase, transferata in ATI in 23 aprilie si a fost intubata in 24 aprilie. I s-au recoltat probe in 15 aprilie, au fost conformate o zi mai tarziu iar azi a murit. Suefearea de HTA, DZ tip II, obezitate.

Deces 787 - Un barbat de 60 de ani, din judetul Covasna. A fost internat in 29 martie la Spitalul de boli infectioase Sf. Gheorghe, transferat in ATI Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Gheorghe in 31 martie, unde a fost ventilat mecanic. I s-au recoltat probe in 28 martie, o zi mai tarziu a fost confirmat pozitiv si a murit in 2 mai. Comorbiditati: IMA in antecedente.

Deces 788 - O femeie de 88 de ani, din judetul Brasov, de la Caminul de batrani Brasov. S-a internat in 16 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov, pe 18 aprilie a fost transferata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, iar pe 23 aprilie a fost dusa in stare grava in sectia ATI-COVID a Spitalului Judetean de Urgenta Brasov. I s-au recoltat probe in 16 aprilie, I s-au confirmat pe 17 aprilie si azi a murit. Suferea de fibroza pulmonara, boala renala cronica std. IV, atrezie corticala cerebrala, insuficienta cardiaca - cardio stimulator.

Deces 789 - O femeie de 82 de ani, din judetul Suceava, de la Caminul de batrani. A fost internata in perioada 05-28 aprilie in Spitalul Radauti, pentru infectie bacteriana nespecificata, boala pulmonara interstitiala. I s-au recoltat probe in 6 aprilie, cu rezultat negativ in 09 aprilie. A fost retestata in 29 aprilie si a primit confirmare in 1 mai. A murit pe 30 aprilie, inainte de primirea rezultatului. Comorbiditati: HTA

Deces 790 - O femeie de 54 de ani, din judetul Olt. S-a internat in 21 aprilie, prin UPU, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina - sectia ATI, in stare grava, intubata, transferata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova in 24 aprilie. I s-au recoltat probe in 22 aprilie, a primit confirmare in 23 aprilie si a murit in 3 mai. Suferea de HTA si obezitate.

