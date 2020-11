Avem sau nu voie sa facem petreceri acasa sau in alte locuri private? Ce prevad, de fapt, masurile anti-pandemie luate de autoritati

Sociolog: "Sunt lacune legislative care lasa loc de interpretari"

Vladimir Ionas: "Problema nu este la societate ci la autoritati

Politia:"Nu este nicio parghie pentru noi sa actionam"

Cum este amendat organizatorul petrecerii, daca nu deschide usa

Din 14 noiembrie a fost prelungita starea de alerta. Pana pe 14 decembrie scolile sunt doar online, trebuie sa purtam masca in spatii publice, nu avem voie sa mergem in restaurante sau cafenele, nu avem voie la cinematografe, nu putem sa mergem la concerte sau la procesiuni, iar meciurile se joaca fara spectatori.O alta prevedere se refera tocmai la ceea ce ne interesa cel mai tare, avand in vedere ca urmeaza o serie de sarbatori pe care romanii sunt obisnuiti sa le petreaca in familia extinsa sau alaturi de prieteni.", se arata in aliniatul 2 din articolul 1 al Anexei 3 din HG 967 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 noiembrie 2020.Aici intervine marea intrebare. La ce numar de persoane se considera o reuniune? Adica daca vin doi vecini sa ciocnim un pahar de suc de Ziua Nationala sau vin bunicii la nepoti de Mos Nicolae, se considera ca este "reuniune cu prilejul unor sarbatori"?Apoi, cine poate decide cate persoane pot intra in locuinta unei persoane? Cine da amenda si in baza a ce?Oamenii isi pun aceste intrebari, mai ales ca urmeaza Craciunul si Revelionul, iar autoritatile nu dau semne ca ar putea ridica restrictiile, dupa 14 decembrie, avand in vedere ca tot mai multe localitati intra in carantina din cauza numarului mare de infectari.Sociologul Vladimir Ionas spune ca este vorba despre o noua lacuna legislativa si ca fiecare va interpreta cum va dori aceasta situatie atat timp cat nu sunt limite clare impuse."Din punctul meu de vedere este din nou o problema a institutiilor statului care au transmis acel mesaj publicului. Pentru ca nu poti sa vorbesti despre reuniuni care nu trebuie sa aiba loc fara sa specifici numarul de persoane la care te referi.Sa intelegem ca sunt foarte multe familii care si in perioada aceasta si de sarbatori se vor intalni cu parintii sau cu bunicii, se vor vizita reciproc. Este permis sau nu? Ce inseamna o petrecere sau o reuniune de mai multi oameni?Este si normal ca oamenii sa isi puna semne de intrebare, sa nu aiba incredere in ce transmit autoritatile si mai este si acea intrebare de modul: Ok, nu avem voie si daca, totusi, ne adunam ce se intampla? Pentru ca pana la urma te aduni pe proprietatea privata a unei persoane si nici macar politia nu poate intra fara un ordin judecatoresc.Da, poate veni politia la usa sa intrebe daca are loc o reuniune de "x" persoane, pentru ca nu stim care este numarul permis, iar persoana care raspunde la usa sa spuna ca nu sunt opt, sa zicem, sunt cinci. Nu are politia cum sa demonstreze daca este asa sau nu.Din pacate sunt din nou lacune legislative care lasa loc de interpretari si fiecare va face, oricum, asa cum vrea", a spus sociologul Vladimir Ionas."Cei mai multi dintre romani, trebuie sa fim sinceri, in aceasta perioada au respectat interdictiile. Sunt foarte multe familii care nu s-au intalnit deloc tocmai din ideea de a proteja persoanele mai in varsta, persoanele vulnerabile, care sufera de alte boli.Nu cred ca problema este in societate, la oameni. Problema tine de modul in care aceste institutii inteleg sa comunice si cat de transparente trebuie sa fie.Ok, inteleg ca este o problema si nu trebuie sa existe aceste reuniuni, insa trebuie explicat foarte clar de ce, care este numarul maxim pe care expertii il considera oportun. Daca sunt doi adulti cu un copil si vin si bunicii, este in regula sau nu?Daca merg o ora in vizita la bunici, purtand masti toti cei care se aduna in apartament, este ok sau nu?Sunt foarte multe intrebari la care nimeni nu ofera un raspuns. Sunt luate niste decizii fara a se aduce argumente, fara a se explica ce presupun aceste decizii si, evident, rezultatul nu va fi acel pe care si-l doresc pentru ca vor fi foarte multi oameni care nu vor respecta aceste solicitari mai ales pentru ca nu sunt foarte clare. Adica, pana la urma si daca esti bine intentionat, nu poti intelege exact care este numarul acela de persoane de la care se considera ca reuniunea ar fi una ilegala.In orice lege trebuie sa se stie care este limita. Uite, cand mergi la mare stii ca nu ai voie sa treci de geamandura. La munte trebuie sa mergi pe traseele foarte bine marcate adica peste tot exista o limita vizibila, o limita palpabila pe care fiecare cetatean sa o inteleaga. Reuniunile pur si simplu lasa foarte mult loc de interpretare. Fiecare va considera ca reuniunea inseamna altceva. De exemplu daca vin alti membri ai familiei, frati, surori, parinti, poate nu o considera o reuniune poate considera ca este ceva normal.Ar trebui foarte clar sa explice aceste lucruri si din pacate nu o fac.Din pacate a devenit o obisnuita pentru toti romanii acest mod foarte gresit de a comunica", a explicat sociologul Vladimir Ionas.Aceste prevederi par ambigue. Amenzile sunt usturatoare, insa politia nu are cum sa intre peste oameni in apartament sa verifice cate persoane sunt si daca este vorba despre o petrecere, daca proprietarul nu deschide usa.Cosmin Andreica, liderul sindicatului politistilor "Europol" spune ca nu este nicio parghie legala ca politia sa actioneze unde e vorba despre petreceri pe proprietatea privata a unor persoane fizice si ca, de cele mai multe ori, organizatorii petrecerilor sunt amendati doar pentru tulburarea ordinii si linistii publice, cu 500 de lei, suma platibila la jumatate in 48 de ore.In principiu se actioneaza la sesizarea vecinilor."Politia se prezinta la usa persoanei, daca ni se deschide putem sa identificam subiectii contraventiilor si putem sa aplicam sanctiunile pe loc, daca nu deschide, poate sa isi continue nestingherit petrecerea, iar politia il citeaza a doua zi, a treia zi, sa se prezinte la politie , sa identifice, daca poate, evident, cine a fost la petrecere.Dar de cele mai multe ori vorbim doar despre tulburarea ordinii si linistii publice, bazandu-ne pe martori, adica sunt vecinii care au fost perturbati. Dar in rest, ca sa putem aplica masuri, cum a fost de exemplu in cazul petrecerii cu cei doi manelisti, acolo norocul politistilor a fost ca acel loc era un penthouse inchiriat, iar cel care l-a inchiriat a venit si le-a deschis usa. Altfel nu este niciun fel de parghie. Probabil ca trebuie sa identificam o solutie pentru ca nu au de ce sa sufere ceilalti locatari daca o persoana se afla in stare de ebrietate si da muzica la maximum, fara sa-l intereseze de ceea ce spun ceilalti", a spus Cosmin Andreica.Liderul de sindicat a spus ca de cele mai multe ori vorbim despre apeluri la 112 pentru tulburarea linistii publice. "Daca nu deschide usa, pe baza informatiilor furnizate de vecini, se identifica proprietarul in baza de date si se transmite o invitatie la sediul politiei. Doar cel mai probabil nu o sa zica nimeni ca au fost 20 de persoane in apartament astfel ca va plati o amenda pentru tulburarea ordinii si linistii publice. Aceasta porneste de la 500 de lei si cu posibilitatea de achitare cu jumatate din minim, adica 250 de lei.", a mai spus Cosmin Andreica.Romania a trecut vineri, 20 noiembrie, pragul de 400.000 de infectari de la inceputul pandemiei pana in prezent.