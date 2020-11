Avertisment al directorului medical al Spitalului "Victor Babes": Exista o noua tendinta, de negare a propriilor simptome si de continuare a activitatii in comunitate ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic

"Este atat de evident cat de grava poate sa fie aceasta boala incat e bine sa nu mai neglijeze ideea de boala, sa nu mai neglijeze ideea de transmisibilitate. Sa se adreseze medicilor de familie macar in situatia in care au banuiala ca s-au infectat si sa nu neglijeze aspectul transmiterii mai departe.Pentru ca aceasta este o noua tendinta, de a-si nega propriile simptome, de a zice << nu ma testez ca nu am eu >>, sau << nu vreau sa cred ca am >>, si, din pacate, in loc sa se izoleze si sa incerce sa previna sa transmita mai departe face exact invers si continua activitatea in comunitate ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic, chiar si fara masca, ceea ce inseamna negarea bolii. Acestea sunt cazurile cele mai suspecte de a transmite mai departe", a declarat medicul Simin Florescu, intr-o emisiune difuzata sambata dupa-amiaza de Digi 24.Ea a spus ca in spitale in ultimele saptamani a fost atins "apogeul" in ceea ce priveste numarul de bolnavi."In ultimele saptamani am atins apogeul. Practic, suntem intr-o agitatie permanenta pentru a gasi locuri pentru pacientii care au necesar mare de oxigen, in a interna pacientii care vin la camerele de garda cu stare generala grava, singuri sau adusi de ambulante, astfel incat in afara de faptul ca toate paturile sunt ocupate, inclusiv sectia exterioara de la Pipera, avem inclusiv canapele de consultatii din camerele de garda pline de pacienti pe care ii tinem in asteptare cu oxigenul din camera de consultatii pana cand le gasim un loc in spital", a precizat medicul.In ceea ce priveste cazurile de infectare in randul personalului medical, Simin Florescu a explicat ca astfel de cazuri s-au produs la nivelul Spitalului "Victor Babes", mai ales in primele doua luni ale epidemiei, martie-aprilie, cand dupa ce terminau de tratat pacientii, cadrele medicale "socializau, fara a realiza ca virusul se poate transmite foarte usor si in afara spitalului".Aceasta a precizat ca nu a fost vorba despre cazuri grave de infectare in randul personalului de la acest spital.