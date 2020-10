Avertisment RO ALERT in Capitala: Respectati masurile sanitare pentru a nu pune in pericol viata dumneavoastra sau a celor din jur

"Masca este obligatorie in spatiile deschise si in cele inchise! Scolile isi vor desfasura cursurile online. Activitatea in interior a restauranteor, cafenelelor, cinematografelor, salilor de spectacole si salilor de jocuri de noroc este interzisa. Aceste decizii sunt valabile pentru urmatoarele 14 zile. Respectati masurile sanitare pentru a nu pune in pericol viata dumneavoastra sau a celor din jur", este mesajul transmis in dimineata zilei de marti, 20 octombrie, prin intermediul aplicatiei RO-ALERT, la nivelul orasului Bucuresti.In perioada urmatoare, si alte judete din tara vor trimite astfel de mesaje preventive in randul localnicilor din zonele unde sunt inregistrate sau sunt previzionate cresteri ale gradului de infectare.Masura transmiterii recomandarilor preventive prin intermediul sistemului Ro-Alert vine in completarea masurilor dispuse de autoritati destinate limitarii raspandirii SARS-CoV-2 in randul populatiei.Restrictiile au intrat in vigoare marti, 20 octombrie, de la ora 0.00.