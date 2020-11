Avertismentul dur al unui medic roman: Vom avea 500.000 de infectari pana la Craciun. Ce ne-ar mai putea salva acum

"Sunt oameni competenti care ii consiliaza, si din date care stiu ca exista se stie cu o saptamana inainte cum stam cu rata de infectare. Dar ar trebui sa se urmareasca si indicatori nationali, nu doar raportarile locale. Sunt doua curbe, ale raportarii oficiale si raportarile pe judete. Curba oficiala variaza de la o zi la alta. Insa pe judete nu se iau masuri, pentru ca sunt niste criterii care, daca nu sunt indeplinite toate, atunci nu sunt obligati sa instituie masuri de carantina", a declarat Octavian Jurma, pentru Ziare.com.Jurma a mai precizat ca si in orasele mari se ezita pentru luarea masurilor mai dure de carantina, invocandu-se argumentul ca "mai sunt locuri in spitale , ma refer la Timisoara, Sibiu sau Cluj, si atunci nu se impune carantina stricta. Nu se iau masuri, nu avem o strategie nationala, se lasa totul in seama autoritatilor locale. Autoritatile nu mai sunt "publice", ci politice. INSP nu raporteaza catre populatie asa cum ar fi normal, si asta pentru ca au ordin de la guvern sa nu panicheze populatia. Avem de fapt un INSP devenit o institutie privata in slujba guvernului, o institutie politica".Octavian Jurma a mai declarat ca, din pacate, Romania a politizat pandemia. "Cred ca s-a pierdut batalia in a castiga inimile si increderea oamenilor. Vedeti, americanii cand s-au dus in Afganistan au fost preocupati sa fie vazuti nu ca o armata de ocupatie. Guvernul nostru se comporta cu noi de parca ar fi o armata de ocupatie intr-un teritoriu, iar noi, o populatie ostila. Vedeti si cazul Sibiu, l-au destituit pe subprefect, iar prefectul e bine mersi. Si apoi nu e logic, daca in Sibiu situatia e grava, de ce nu institui carantina si in judet? Cum vei gestiona situatia in orase mari precum Timisoara, Cluj, Sibiu, daca nu ai curajul sa institui carantina? Politicul isi permite sa cenzureze INSP?"Medicul Octavian Jurma mai declara ca o alta problema este lipsa de transparenta a autoritatilor, dand exemplul Argesului sau Baia Mare unde autoritatile locale au fost transparente, au luat masuri inca inainte de explozia cazurilor, fapt care s-a vazut in limitarea infectarilor ca urmare a masurilor luate. "Am verificat situatia pe judete si am observat ca situatia a fost gestionata bine acolo unde autoritatile au fost transparente, si dau exemplu Argesului sau Baia Mare, cu incidenta mult mai mica, au instituit carantina. Pentru ca daca inchizi nodul central trebuie sa inchizi si legaturile, e un avantaj".Jurma vede ca e inevitabila carantina totala pe perioada scurta, dand exemplu Israelului, pentru ca efectele se inregistreaza mult mai repede. "S-a mai observat un aspect foarte important. Acolo unde s-au luat masuri seriose de carantina in al doilea val, efectul se vede mult mai repede. Israelul a demonstrat asta. Se vede chiar in urmatoarele doua saptamani de cand institui carantina, chiar si la o incidenta de 1.000 la o mie. Noi, in schimb, pentru ca am ezitat, vom aveam 500.000 de infectari inainte de alegeri, astfel ca beneficiul electoral pe care l-au urmarit nu il vor obtine.Problema e ca numarul de decese va creste spre Craciun. Pentru ca central nu se iau masuri eficiente, local nu se testeaza in mod delibrat pentru a se pastra numarul mic. Sa ne uitam la Franta care a luat masuri dure, ei au intrat deja pe scadere. Italia, care ezita la fel ca noi, au o crestere mare de cazuri. Din pacate, politicul se simte amenintat de adevar. Am primit tot felul de atentionari ca nu place ca spun adevarul, dar eu nu am partipriuri cu nimeni. Avem o epidemie politizata. Guvernul, din pacate, a urmarit curba opiniei publice, a sondajelor, si nu curba epidemiologica".Citeste si: https://ziare.com/stiri/incendiu-la-ati-piatra-neamt/anchetatorii-cer-probe-adn-de-la-familiile-victimelor-incendiului-de-la-spitalul-din-piatra-neamt-1644268