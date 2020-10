Avertismentul lui Raed Arafat: E posibil sa ajungi sa alegi intre pacienti

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"In momentul in care sectiile de terapie intensiva devin total aglomerate, mai ales daca se agraveaza unii si nu ai loc pentru ei imediat, este posibil sa ajungi sa alegi intre pacienti, asa cum au patit colegii nostri din Italia si din alte tari. Din pacate, acolo unde impactul a fost major, medicii au ajuns sa faca acest triaj. Din pacate, acest lucru s-a intamplat, se poate intampla, eu sper sa nu ajungem acolo", a afirmat Raed Arafat, marti seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Acesta a amintit ca in urma cu doua luni a mai facut referire la acest aspect, iar afirmatia sa a avut "un impact destul de dur".El a spus ca se poate astepta, in perioada urmatoare, la o intensificare a activitatilor celor care promoveaza nerespectarea regulilor de protectie impotriva raspandirii COVID-19 intrucat, in opinia sa, "fake news-urile continua".Raed Arafat a subliniat inca o data importanta purtarii mastii de protectie de catre toata lumea, aratand ca aceasta poate limita nu doar raspandirea noului coronavirus , ci si pe cea a virusului care provoaca gripa sezoniera."Trebuie sa incercam cu totii, pentru ca aici nu poate numai unu, sau doi sau trei sa poarte masca si ceilalti, in jurul lor, nu. Trebuie nu numai majoritatea, trebuie cu totii sa facem acest lucru daca vrem, intr-adevar, sa limitam si SARS-COV-2, dar si virusul gripal sezonier care poate sa fie mult redus, impactul lui, daca se poarta masca", a mai spus Arafat.