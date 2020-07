Avertismentul unei directii de sanatate publica pentru cei care sfideaza regulile pandemiei: "Impactul va fi nefavorabil, inclusiv pe plan international"

"Avand in vedere ca in ultima perioada de timp, evolutia cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 a luat o amploare deosebita, Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis face apel la responsabilitatea si maturitatea cetatenilor pentru ca impreuna sa limitam raspandirea infectiei cu noul coronavirus . Protejandu-ne pe noi, contribuim la protectia tuturor. Va rugam sa constientizati necesitatea si importanta de a purta masca in spatii inchise, de a evita aglomeratiile, de a ne spala mainile cat mai des, de a pastra distantarea fizica si de a da dovada de respect unii fata de altii, supunandu-ne recomandarilor medicilor specialisti", se arata in apelul DSP Timis.Specialistii Directiei de Sanatate Publica avertizeaza ca izolarea la domiciliu trebuie respectata "cu strictete" atunci cand se impune. "Totodata, este necesar sa respectam cu strictete masura de izolare la domiciliu, atunci cand se impune acest lucru in urma anchetei epidemiologice. Pentru a valoriza eforturile si munca depusa pana acum de intregul corp medical si de catre autoritatile implicate in gestionarea pandemiei, este necesar sa luam atitudine, sa tratam cu seriozitate situatia actuala si sa fim exemple pentru cei din jurul nostru, respectand regulile. Eludand masurile de preventie impuse de situatia epidemiologica actuala, impactul va fi nefavorabil, inclusiv pe plan international, cetatenilor romani fiindu-le impuse noi restrictii de calatorie", mai arata DSP Timis.