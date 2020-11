Avertizare DSU cu privire la o presupusa declaratie a lui Raed Arafat: "E un fake news"

"Atentie! FAKE NEWSCa urmare a raspandirii unui mesaj pe grupurile de Whatsapp in care este prezentat un citat care ar apartine sefului DSU, dr.Raed Arafat, dorim sa precizam opiniei publice ca ne delimitam categoric de aceste informatii care sunt false si care se inscriu in categoria FAKE NEWS.Mesajul care contine informatii false:"RAED ARAFAT a cam sarit calul. Nostalgiile lui securiste ating culmi PARANOICE!...Citat - Raed Arafat: Vom pregati o legislatie imediat dupa alegeri pentru a putea verifica daca se tin petreceri in locuinte. Pana atunci incurajez sa raportati la linia verde aceste cazuri, cu eventuale capturi pentru a identifica persoanele si a le amenda corespunzator. Masca trebuie purtata si in casa mai ales daca exista varstnici sau copii, recomand ca partenerii de viata sa nu doarma in acelasi pat. Nu putem verifica asta deocamdata, e doar recomandare. Dar in viitor vom putea verifica!Precizam ca aceste informatii false sunt menite in a induce in eroare opinia publica, de a crea panica in randul populatiei si totodata de a decredibiliza eforturile depuse de autoritatile romane in a combate efectele generate de coronavirusul SARS-CoV-2.Totodata, facem un apel adresat tuturor cetatenilor sa nu dea crezare diverselor mesaje diseminate pe grupurile de Whatsapp si sa aleaga surse credibile de informare", se arata in comunicatul transmis de DSU.Citeste si: Emilian Imbri: "ATI-ul nu te poate salva, Este bine sa nu ajungi acolo. Ai nevoie de noroc sa beneficiezi de oxigen"