Avocatul Poporului: Dupa decizia CCR privind amenzile din timpul starii de urgenta, solutia ar fi o amnistie, pentru a nu aglomera instantele.

Weber considera ca o modalitate de a nu aglomera instantele de judecata in urma contestarii acestor sanctiuni ar putea fi o amnistie. Avocatul Poporului afirma de asemenea ca in legea care reglementeaza starea de alerta contraventiile sunt bine definite, dar ca nu poate preciza daca alte aspecte ale legii vor fi contestate la CCR."Contestatia nu a vizat atat amenzile cat faptul ca nu exista descrierea faptelor numite contraventii. Neexistand temeiul juridic pentru ca acele amenzi sa fie date da, cu siguranta, cele care vor fi contestate in instanta sau au fost contestate in instanta, probabil ca vor fi anulate", a afirmat Avocatul Poporului sambata, la Digi 24.Renate Weber respinge acuzatiile conform carora ar fi facut "jocul PSD" prin contestarea actului normativ care prevedea posibilitatea aplicari acelor sanctiuni."Nu inteleg care ar fi jocul PSD-ului aici. Eu nu mai am niciun interes politic sub nicio forma. Eu am iesit din politica, dar stiu un lucru: ca daca vrem sa trecem cu bine de orice situatie exceptionala (...) trebuie sa o trecem asa cum statul de drept o cere", a adaugat Avocatul Poporului.Renate Weber a spus ca atunci cand a decis sa faca sesizarea la CCR a facut acest lucru in conditiile in care primea foarte multe sesizari care nu erau doar la limita legii, ci erau abuzuri. Aceasta a precizat ca multe dintre situatiile de acest gen s-au produs "din nestiinta".Avocatul Poporului a aratat ca i-a cerut ministrului de Interne Marcel Vela sa faca "un minim instructaj" cu agentii constatatori care aplicau ordonantele militare, fara a primi vreun raspuns in aceasta privinta."Am facut mai mult decat sa ne ducem doar la Curtea Constitutionala, am purtat aceasta corespondenta, l-am rugat inclusiv pe seful IGPR sa faca astfel de instruire" a sustinut Weber.Ea a precizat ca legislatia contraventionala din Romania "nu e o legislatie rea", ea prevazand principiul proportionalitatii si gradualitatii, insa in perioada starii de urgenta au fost situatii in care agentii constatatori au interpretat."Cred ca pana la urma solutia, stiu ca poate pentru unii este nedreapta, dar daca vrem sa nu aglomeram instantele, ca intelesesem ca, solutia pana la urma ar fi numai o amnistie, dar o amnistie inseamna ca absolut toata lumea trebuie iertata si sunt convinsa ca foarte multi chiar au facut lucruri care nu trebuiau facut si trebuiau sanctionate. (...) Eu, personal, nu vad alta, dar poate ca Guvernul identifica o alta" a afirmat Avocatul Poporului.Intrebata daca va contesta la CCR si amenzile prevazute in starea de alerta, Renate Weber sa raspuns ca de aceasta dat legea adoptata de Parlament prevede clar care sunt contraventiile."Categoric raspunsul e ca mi se par clare (amenzile prevazute in starea de alerta - n.r.). De data acesta contraventiile sunt descrise asa cum trebuie. In plus, asta este lege. Se restrang niste drepturi si libertati dar asa cum prevede Constitutia, prin lege. Noi nu de cuantum ne-am legat, ne-am legat de claritatea, de precizia, de predictibilitatea legii, iar aici lucrurile acestea au fost respectate. (...) Contraventiile mi se par bine precizate", a afirmat Renate Weber.Aceasta a adaugat ca, dincolo de faptul ca in legea adoptata de Parlament sunt precizate contraventiile, nu poate spune daca va exista o sesizare la CCR pe alte aspecte ale actului normativ."Daca va fi sau nu o actiune la Curtea Constitutionala, o sesizare, vom vedea mai incolo. Nu acum, categoric" a spus Avocatul Poporului.aplicate in baza ordonantelor militare, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirmand ca "este o lege care va permite justitiei sa functioneze si sa nu fie ingropata in peste 300.000 de dosare".Curtea Constitutionala a admis sesizarea Avocatului Poporului si a decis ca OUG 34/2020, prin care a fost majorat cuantumul sanctiunilor aplicate in timpul starii de urgenta, e neconstitutionala.