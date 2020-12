Expertii de la Babes-Bolyai recomanda deschiderea scolilor primare

UBB - "Ghid general - ce trebuie facut":

"- Continuarea masurilor generale de control al pandemiei (ex. purtarea mastilor, igiena constanta, distantarea fizica).- Prevenirea si controlul problemelor psihologice asociate pandemiei.- Cresterea acceptabilitatii petrecerii Craciunului si Revelionului in solitudine (fara petreceri si colindat, cu interactiune sociala minima).- Scaderea reticentei la vaccinare COVID-19 / Cresterea intentiei de vaccinare printr-o campanie de informare adaptata pentru diferite segmente de populatie.- Cresterea acceptabilitatii unui potential lockdown dupa alegerile parlamentare din 2020.Deschiderea scolilor pana in clasa a IV-a, combinata cu restrictii mai severe care sa compenseze prezenta fizica a copiilor si profesorilor si cu masuri de suport (ventilatie, distanta, masca si in pauze).- Introducerea testarii periodice de masa cu teste rapide, care sa permita redeschiderea economiei cat mai repede."Documentul integral poate fi consultat aici