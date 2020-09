Bacau: 92 de persoane infectate intr-un centru din comuna Ungureni, situata pe locul al doilea la nivel national in privinta ratei de infectare cu SARS-CoV-2

"Rata incidentei cumulata de peste 3 la 1.000 de locuitori in comuna Ungureni se datoreaza si identificarii evolutiei unui focar intr-un centru rezidential cu 92 de cazuri confirmate (36 in randul personalului si 56 de beneficiari) ca urmare a testarilor efectuate in contextul aplicarii metodologiei de supraveghere COVID la nivelul judetului Bacau, toate cazurile fiind asimptomatice la momentul testarii", a transmis DSP Bacau la solicitarea News.ro.Oficiali institutiei au precizat ca aceia care vor dezvolta simptomatologie vor fi izolati in sectiile de boli infectioase ale spitalelor din judet, in timp ce beneficiarii care vor ramane in centru sunt monitorizati zilnic.Comuna Ungureni din judetul Bacau are o populatie de 3.846 de locuitori, iar raportarea transmisa de DSP si publicata luni claseaza aceasta comuna pe al doilea loc in topul localitatilor cu rata mare de infectare cu SARS-CoV-2, dupa localitatea Sistarovat din judetul Arad, unde rata de infectare raportata este de 52,02 la o mie de locuitori.