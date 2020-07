Banca Centrala Europeana: In cazul in care criza din sanatate se va inrautati, bancile europene ar putea avea dificultati

Sistemul financar a evitat deocamdata declinul economic provocat de noul coronavirus , reprezentanti ai mediului academic si ai guvernelor argumentand ca, spre deosebire de criza financiara globala, bancile sunt o parte a solutiei pentru actualul soc."Sectorul bancar (din zona euro) se afla pe o pozitie foarte puternica pentru a rezista acestui soc fara precedent", a spus Enria.Acesta a avertizat insa ca, in cazul in care criza se va inrautati, atunci unele banci "vor avea dificultati in mentinerea compliantelor lor fata de cerintele referitoare la capitalul minim".Enria a facut declaratiile la putin timp dupa ce BCE a publicat o evaluare a 86 de banci din zona euro, potrivit careia acestea pot face fata provocarilor implicate de pandemia de coronavirus. Cu toate acestea, daca criza economica va persista, scaderea capitalului bancar ar putea deveni "materiala".Bancile au fost supuse la doua scenarii de stres: unul bazat pe estimarea de baza a bancii centrale, privind o contractie a PIB-ului regiunii de 8,7% in 2020, si o situatie mai grava, in care a fost prognozat un declin al PIB de 12,6% in 2020.In cadrul primului scenariu, raportul Tier 1 (intre capital si activele ponderate in functie de risc), care este o masura a solvabilitatii unei banci, a scazut cu 1,9 puncte procentuale.In scenariul al doilea, raportul a coborat cu 5,7%."In acest scenariu, mai multe banci ar avea nevoie sa ia masuri pentru a se putea conforma in continuare reglementarilor privind nivelul capitalului minim obligatoriu, dar deficitul general ar fi tinut sub control", a afirmat BCE intr-un comunicat.Bancile din zona euro sunt deseori evaluate in functie de pozitia geografica, cele din sudul continentului fiind considerate ca fiind expuse unui risc mai mare fata de cele din state nordice, cu un nivel mai scazut al indatorarii.Enria a spus ca testele efectuate "nu s-au concentrat pe anumite banci sau anumite tari"."Particularitatea acestei crize este ca uneori concentrarea pe expunerea la anumite sectoare economice, de exemplu, este mai importanta comparativ cu alti factori", a aratat oficialul BCE.Intr-un comunicat separat publicat marti, BCE a cerut bancilor europene sa nu plateasca dividende si sa nu rascumpere actiuni, pana in ianuarie 2021.Banca centrala a mai cerut "o moderatie extrema" in privinta remuneratiilor. Aceste masuri au rolul sa permita bancilor sa ii mentina capitalul oarecum stabil.