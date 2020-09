Un pacient de 87 de ani grav bolnav s-a vindecat de COVID-19. Explicatiile unui medic de familie din Bucuresti

Internat la Spitalul de Urgenta Bucuresti

Internarea si externarea pacientului infectat

Dr. Oana Sever-Cristian a povestit ca pacientul dislipidemic, cardiostimulat permanent pentru boala de nod sinusal, cu insuficienta cardiaca congestiva clasa II si purtator de hepatita virala B si C, a solicitat vizita la domiciliu a medicului de familie, pentru dispnee de repaus si ortopnee, tuse semiproductiva, care au debutat in urma cu o saptamana, scrie publicatia de specialitate Ro Health Review. Potrivit medicului, examenul clinic facut pacientului releva murmur vezicular greu audibil si chiar absent la bazele plamanilor si o saturatie de oxigen de 80%, astfel ca se decide internarea de urgenta pentru pneumonie virala probabil cu SARS-CoV-2."Este internat in sectia de medicina interna a Spitalului de Urgenta Bucuresti unde se confirma pneumonia cu SARS-CoV-2. CT de torace evidentiaza: modificari de emfizem pulmonar subpleural si centrolobular la nivelul campurilor pulmonare superioare, modificari interstitiale difuze bilateral, mai accentuate subpleural, ce asociaza transparenta redusa in geam mat, focare alveolare dar si densificari neregulate subpleurale in regiunile bazale si in segmentele posterioare ale lobilor superiori si segmentul Fowler", a povestit Dr. Oana Sever-Cristian, intr-o postare pe site-ul Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, preluata de Ro Health Review.Medicul a explicat ca pacientul a primit oxigenoterapie pe masca, tratament cu antibiotic, antiinflamatoare, dar si doua unitati de plasma, precizand insa ca nu i s-a administrat tratament antitrombotic."Nu voi detalia in continuare evolutia parametrilor biologici si tratamentul pe zile, ci ma voi axa pe evolutia a doua sindroame care sunt accesibile urmaririi de catre medicul de familie in ambulatoriu: sindromul inflamator si sindromul trombotic", a afirmat dr. Oana Sever-Cristian.El a precizat ca pentru aceasta, medicul de familie va urmari evolutia a trei parametri care pot fi usor dozati in ambulatoriu, respectiv neutrofilele, limfocitele si D-Dimerii."Voi incerca sa corelez evolutia acestor parametri cu starea clinica a bolnavului. Am ales acesti parametri biologici deoarece neutrofilele reprezinta imunitatea nespecifica a organismului (reactia primara nespecifica de aparare), limfocitele reprezinta imunitatea specifica (reactia secundara specifica de aparare), iar D-Dimerii reflecta riscul trombotic. In plus, in acest caz particular din nefericire am putut urmari evolutia riscului trombotic in absenta tratamentului antigoagulant (epistaxisul major)", a explicat dr. Oana Sever-Cristian.El a spus ca in urma tratamentului administrat, dupa zece zile, s-a negativat testul PCR pentru SARS-CoV-2.Dr. Oana Sever-Cristian a spus ca acest caz ridica cateva probleme privind internarea si externarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2." Desigur PCR pozitiv, simptomele si SpO2 raman esentiale. Dar pentru pacientul confirmat PCR si asimptomatic? Aici cred ca ar fi cazul sa facem o hemoleucograma completa si dozarea D-Dimerilor (sunt mai ieftine decat testul PCR). Daca pacientul ramane asimptomatic, dupa 5-7 zile ar trebui sa repetam aceste investigatii . Daca ele sunt normale si pacientul este tot asimptomatic cred ca si medicii si pacientul pot dormi linstiti, cu pacientul in izolare la domiciliu pana la negativarea PCR", a scris medicul, legat de internarea pacientului.In ceea ce priveste externarea, medicul de familie a explicat:"Daca hemoleucograma si D-Dimerii sunt acceptabili (plus restul semnelor clinice si SpO2) cred ca poti externa pacientul si sa-l trimiti in izolare la domiciliu pana la negativarea PCR. Aceasta atitudine rationala ar putea elibera multe paturi de spital si ar scadea costurile. Observatia particulara din acest caz ramane sa fie confirmata, sau nu, de medicii practicieni care au astfel de cazuri. Contributia lor este esentiala atat pentru a salva vieti cat si pentru a evita suferinta si risipa", a afirmat dr. Oana Sever-Cristian.