Anuntul autoritatilor: batranii din Romania vor fi vaccinati anti-COVID-19 de la 15 ianuarie. Cand incepe imunizarea populatiei generale

A doua transa de vaccinuri, de 150.000 de doze, ajunge in Romania miercuri, 6 ianuarie. Romania o sa primeasca in total, in luna ianuarie, 600.000 de vaccinuri."Etapa a doua a campaniei de vaccinare estimam ca poate sa inceapa din a doua jumatate a lunii ianuarie. Deci, practic, dupa data de 15 ianuarie, in acel moment vom incepe cu persoanele care sunt internate in centrele medico-sociale. La acest moment vorbim de 1.884 de centre medico-sociale si sunt aproape 40.000 de persoane in aceste centre, iar vaccinarea personalului se va efectua prin echipe mobile de vaccinare.S-a inceput deja la nivelul fiecarui judet constituirea acestor echipe mobile, pentru a fi efectuate toate trainingurile necesare si, de asemenea, diseminarea procedurilor medicale care trebuie respectate, in conditiile in care vorbim de vaccinarea personalului.In ceea ce priveste dimensiunea persoanelor din etapa a doua de vaccinare - vorbim de aproximativ 4 milioane de persoane cu varste peste 60 de ani si persoane cu boli cornice", a mentionat dr. Valeriu Gheorghita.Incepand cu luna aprilie se va da startul vaccinarii populatiei generale, sustin coordonatorii campaniei. "In ceea ce priveste etapa a treia de vaccinare, estimam ca la inceputul lunii aprilie. Este un termen realist, pe care il putem lua in calcul, insa trebuie sa intelegem ca folosim acest termen de estimare pentru ca momentul de inceput al vaccinarii pentru aceasta categorie practic este influentat de ritmul de livrare a dozelor de vaccin si de capacitatea de vaccinare", a mai spus medicul Gheorghita.Citeste si: Danemarca instituie noi restrictii. Exista temeri tot mai mari ca noua tulpina COVID-19 va deveni dominanta in februarie