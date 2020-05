Bazilica Sfantul Petru din Roma se redeschide luni pentru turisti

Ziare.

Celebra Piata Sfantul Petru, ce permite accesul in bazilica, cel mai mare sanctuar catolic din lume, va fi la randul ei redeschisa pentru public.De la inceputul pandemiei de COVID-19, statul Vatican, o enclava in centrul Romei, a decis sa implementeze aceleasi reguli sanitare ca intreaga Italie.Bazilica Sfantul Petru si alte trei bazilici pontificale vor trebui astfel sa respecte o recomandare a Ministerului italian de Interne, care limiteaza lanumarul celor care au dreptul sa asiste la slujbele religioase oficiate in lacasuri de cult inchise.Vineri dimineata, angajatii unei echipe de curatenie au patruns in uriasa bazilica de 23.000 de metri patrati pentru a realiza operatiuni de dezinfectare.Acest lacas sfant, considerat totodata un templu al turismului de masa,, data ce a marcat plasarea in carantina a intregii Italii, fiind considerat un focar major de propagare a noului coronavirus, care a facut peste 31.000 de victime in aceasta tara.