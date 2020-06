BBC: Dexametazona, un medicament ieftin care si-a dovedit eficienta impotriva coronavirus, cunoscut de 60 de ani si disponibil in toata lumea

Ziare.

Dexametazona a fost folosita inca de la inceputul anilor 1960 pentru a trata o gama larga de afectiuni, cum ar fi artrita reumatoida si astmul. Echipa de cercetatori de la Universitatea Oxford a testat dexametazona pe aproximativ 2.000 de pacienti cu Coronavirus, administrandu-le tablete orale celor care aveau o forma mai usoara a bolii si injectii intravenoase celor care au facut o forma mai grava, acestia din urma fiind pe ventilatoare mecanice. Rezultatul a aratat ca riscul de deces a scazut cu o treime pentru pacientii in stare grava, iar pentru cei carora li se administra oxigen incidenta decesului a scazut cu o cincime."Exista un beneficiu foarte clar. Tratamentul dureaza pana la 10 zile si costa aproximativ 5 lire sterline pe pacient. Deci, in esenta, costa 35 de lire sterline pentru a salva o viata. Iar dexametazona este un medicament disponibil la nivel global", a declarat cercetatorul principal, prof. Martin Landray, pentru BBC. Acesta a spus ca medicamentul ajuta in special persoanele cele care dezvolta dificultati de respiratie. Dexametazona este un medicament ieftin, fiind disponibil peste tot in lume. Cercetatorii recomanda, insa, sa fie administrat in cadrul unui spital.Estimarea cercetatorilor este ca, daca medicamentul ar fi fost administrat de la inceputul pandemiei in Marea Britanie, s-ar fi putut salva pana la 5.000 de vieti din cele peste 41.000 inregistrate pana in prezent.