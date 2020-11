Doctorul Mahler avertizeaza: Mai multi pacienti cu forme severe de Covid ajung la Terapie Intensiva direct de acasa

"Tot mai multi pacienti ajung cu forme severe de pneumonie care necesita internare si nu au testare efectuata. In jurul lor au alte persoane pozitive, simptomatice, dar care nu suna nici macare medicul de familie si nici DSP pentru a solicita testare sau 112. (...) Pacienti cu forme severe de afectare care ajung in Institut cu saturatii de 50-60%, veniti direct de la domiciliu, netestati si care nu se reuseste compensarea starii lor de insuficienta respiratorie si necesita internarea in terapie intensiva", a declarat Mahler la Digi24 Medicul sustine ca spitalul "Marius Nasta" nu mai are paturi libere pentru pacientii infectati cu Covid-19, dar spune ca exista solutii la nivel administrativ.Pana duminica, 22 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 418.645 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 295.148 de pacienti au fost declarati vindecati.Conform autoritatilor, in urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistratede persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.In ultimele 24 de ore, inde infectare. In topul judetelor afectate de noul coronavirus se afla: Brasov - 609 cazuri noi in ultimele 24 de ore, Prahova - 399 de cazuri noi, Ilfov - 377 de cazuri, Sibiu - 349 de cazuri, Iasi - 312 cazuri noi, in ultimele 24 de ore.