Dr. Beatrice Mahler: Boala COVID s-a schimbat. Unii pacienti dezvolta forme "brutal de violente"

Simptomele bolii COVID-19 s-au schimbat, iar acum medicii se confrunta cu cazuri mult mai dificile, afirma medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta."S-a schimbat boala, din punctul meu de vedere. La cazurile care au forme de evolutie severa - pentru ca si aici avem o parte din pacientii care sunt infectati care au aceasta evolutie - ajung sa dezvolte forme brutal de violente, cu necesar crescut de oxigen", a declarat medicul la Digi24.Ea a explicat diferenta dintre actualele forme grave si cele intalnite la debutul pandemiei."Sunt foarte putini pacienti care au acest tip de evolutie in momentul in care simptomatologia apare. Anul trecut aveam un tablou: debutul bolii, dupa 6-7 zile pacientul avea evolutie catre forma critica, acel procent de 5%. In acest moment avem o categorie de pacienti care ajung sa stea acasa pana in ziua a 12-a, a 13-a, care au saturatii normale la domiciliu si care ajung la finalul perioadei, cand le scade saturatia si se simt rau, sa vina la spital si care au nevoie de o concentratie foarte mare de oxigen si admisie extrem de rapida spre o solutie de ventilatie. Si sunt multi, avem intre 8 si 10 pacienti pe care ii ingrijim pe sectie impreuna cu medicul de terapie intensiva, situatie pe care nu am avut-o anul trecut", a relatat Beatrice Mahler.Ea a adaugat ca pacientii fac si complicatii diferite fata de cele intalnite anul trecut."Sunt extrem de importante complicatiile trombotice si multiple. Anul trecut aveam insuficiente renale, aveam insuficienta respiratorie, dar complicatiile trombotice nu erau atat de multe in sectie. Acum avem pacienti care aparent au evolutie buna, transmiti familiei ca merge bine, ca in cateva zile s-ar putea sa mearga acasa si la un moment familia primeste un telefon ca a decedat si nu intelege ce se intampla. Asa se intampla cand pacientul face brusc un tromboembolism pumonar. Cu toate manevrele pe care incerci sa le faci, moartea este iminenta", a precizat medicul.