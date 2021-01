Beatrice Mahler, despre relaxarea restrictiilor: "Daca ma uit in spital, avem o reala problema. Numarul de cazuri severe e foarte mare"

Relaxarea restrictiilor in Bucuresti

Ea sustine ca raportarile zilnice arata alta realitate fata de cea din spitale , unde numarul cazurilor grave este mare "In acest moment, daca ne uitam la cifrele care sunt date publicitatii, suntem in termenii legali pe care ii prevede un astfel de pas. Daca ma uit insa in spital, mai ales la pacientii care vin spre testare, aici avem o reala problema pentru ca numarul de teste a scazut semnificativ si nu inseamna ca nu mai sunt pacienti bolnavi, inseamna ca ei nu mai vin sau nu mai solicita testare atunci cand sunt bolnavi.In mod cert, ajung multi pacienti cu simptomatologie severa, care nu sunt testati si ajung cu forme severe de COVID in spital. Numarul de cazuri severe care sunt in spital este foarte mare, nu avem cazuri mai usoare care sunt internate, 90% sunt pacienti cu infectare severa pulmonara bilaterala", a declarat medicul", a spus Beatrice Mahler la B1 TV Beatrice Mahler mai puncteaza o problema, si anume ca tot mai multi oameni care au simptome de COVID-19 refuza sa se mai testeze si se trateaza singuri, acasa, pe baza presupunerii ca au virusul."Sunt multi colegi care primesc telefoane de la cunoscuti, de la alti oameni care spun ca stiu ca au simptomatologice, refuza sa faca un test, dar si-ar dori sa stie ce tratament trebuie sa ia. Ei deja se trateaza cu medicatie posibil utila in infectia SARS-CoV-2 fara sa stie ca au boala, doar pe simptomatologia pe care o prezinta. Este foarte periculoasa aceasta directie si sunt periculoase retetele care circula de la un pacient la altul si pe baza carora se elibereaza medicatie care poate pune in pericol viata", a mai spus Beatrice Mahler.Ea a mai declarat ca, momentan, s-au vaccinat prea putini oameni ca sa putem discuta despre o imunitate colectiva dobandita. Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti pot fi redeschise la 30% din capacitate incepand de luni, 25 ianuarie, urmare a unei decizii adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.Astfel, s-a dispus reluarea activitatii in spatii inchise, la o capacitate de maxim 30% in domeniul HORECA, precum si in domeniul cultural, de divertisment si recreativ incepand cu data de 25.01.2021, ora 0.00, cu conditia mentinerii ratei de incidenta sub 3/1.000 de locuitori.