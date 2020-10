Beatrice Mahler, despre supraaglomerarea sectiilor de COVID-19: "Refuzam pacienti la telefon"

Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus care ajung in ultimele zile la poarta Spitalului "Marius Nasta" depaseste capacitatea de primire a unitatii medicale, subliniaza Beatrice Mahler, intr-un interviu pentru Antena3."Pacientii care sunt internati in saloane au forme tot mai severe. Nevoia de oxigen la persoanele internate impune solutii extrem de dificil de abordat, in conditiile in care nu avem fiecare pat conectat la sistemul de oxigen si incercam sa facem acest lucru, pentru ca altfel probabil ne asteapta vremuri foarte grele.Din pacate, numarul de pacienti care ajung la Marius Nasta si care necesita internare este mare. Refuzam pacienti la telefon, pentru ca in acest moment, exista o coordonare cu centrul operativ si exista un numar tot mai mic de pacienti pe care putem sa il acceptam din alte spitale din Bucuresti. Ieri am acceptat doar doi, pentru ca pacientii care se prezinta la Marius Nasta si necesita internare au saturatii scazute si practic asteapta eliberarea unui pat.Sunt pacienti care ajung de la domiciliu cu saturatii scazute, saturatii pe care pacientii nu le percep ca fiind scazute si care au comorbiditati, bineinteles. Prezenta la medic trebuie sa fie obligatorie, in momentul in care saturatia de pe acel aparat, scade sub 93%."Managerul de la "Marius Nasta" atrage atentia ca doar respectarea masurilor sanitare va limita cresterea numarului de cazuri COVID-19.