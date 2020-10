Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, despre traumele din familiile cu decese COVID: "Avem nevoie de psihologi pentru aceste persoane"

"Cele mai multe reactii negative la adresa personalului medical nu vin din partea pacientilor, ci din partea apartinatorilor, care nu inteleg dificultatea activitatii si a nivelului de efort care se face", a spus la Digi24 dr. Beatrice Mahler, in conditiile in care spitalul sau s-a confruntat in urma cu cateva zile cu o situatie neplacuta din cauza rudelor furioase ale unui pacient tanar care a murit de COVID."Din pacate, de COVID se moare si din pacate, procedura este extrem de stricta si de riguroasa, pentru ca practic, o singura persoana din familie poate sa intre sa identifice persoana decedata si asta, cu echipament complet de protectie, dupa care sicriul se inchide si practic, familia nu mai poate sa il vada pe cel drag", a mai explicat Beatrice Mahler, la Digi 24."Si aici intervine inca o trauma pentru familie si un moment extrem de emotionat si de dur, la care nu se asteapta. Face parte din tabloul pe care il traiesc familiile celor care trec prin aceasta experienta", spune managerul de la "Marius Nasta"."Avem nevoie de psihologi pentru aceste persoane, avem nevoie de ei intr-un mod in care n-am avut nevoie pana acum in sistemul de sanatate, dar cred ca ajutorul ar trebui sa mearga un pic dincolo de spital. Ei isi traiesc drama, vin sa-l ia pe cel drag si merg acasa. Si acasa ar trebui ajutati si consiliati si supravegheati", a subliniat managerul.Ea a povestit ca sunt tot mai dese situatiile in care apartinatorii incep sa dezvolte adevarate psihoze."Avem tot mai multe persoane care ajung sa fie pacienti cu suspiciune de infectie, care vin pentru testare pentru ca au pierdut pe cineva drag. De cele mai multe ori ei sunt negativi, dar dezvolta o simptomatologie COVID-like, as putea sa spun, adica li se pare ca se imbolnavesc, ca au probleme, ca ii doare capul. Si toate aceste simptome pot sa apara si pe o stare de depresie, secundara pierderii cuiva drag", a mai explicat medicul, la Digi 24.