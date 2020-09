A inceput numaratoarea inversa pana la prima zi de scoala. Medicul Beatrice Mahler: "Sunt ingrijorata de ce se va intampla in urmatoarea luna"

Stigmatizarea, comuna si in randul adultilor

"Incepe un moment in care abia vom descoperi la nivel mondial ce inseamna impactul acestei infectii in randul tinerilor si copiilor", a declarat Beatrice Mahler la Digi 24 , in contextul in care, pana acum, se considera ca cei mici fie fac forme foarte usoare, fie sunt asimptomatici, dar au capacitatea de a transmite virusul.Ea explica ca pana acum au fost infectati considerabil mai multi adulti pentru ca ei ieseau, predominant, din casa, dar ca aceasta situatie este pe cale sa se schimbe. "Va fi o provocare pentru fiecare tara, nu doar pentru Romania, sa gestioneze aceasta perioada", a punctat dr. Beatrice Mahler.Ea a precizat si importanta purtarii mastii, exemplificand ca este o cale foarte simpla de a evita contaminarea: " Daca un coleg a venit infectat din concediu sau din comunitate, purtand masca ceilalti colegi nu au fost infectati".O alta temere a medicului se refera la stigmatizare, sustinand ca este raspandita chiar si in randul adultilor: "Azi am primit o cerere din partea unui coleg care este asistent, lucreaza cu pacienti COVID, a fost intre timp si bolnav de COVID si care solicita mutarea intr-o sectie non-COVID, pentru ca este sotul unei doamne invatatoare si pentru ca sotia lui este stigmatizata la locul de munca!", a povestit Beatrice Mahler.