Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta", despre COVID-19: Vom avea niste cifre pe mortalitate extrem de mari pentru aceasta luna

"Daca am avea locuri in Terapie intensiva, numarul pacientilor din terapie intensiva ar fi mult mai mare. Avem 60 de pacienti cu forme sever in sectie, din care o parte, o mare parte, ar putea sa beneficieze de asistenta in Terapie Intensiva, unde nivelul de evaluare si de suport este net diferit. In acest moment ne descurcam cu ce avem si incercam sa facem tot ce putem pentru pacientii nostri. Nu inseamna ca nu primesc tratament, toti sunt ingrijiti, dar cu siguranta lucrurile ar sta altfel daca am avea mai multe paturi in Terapie Internsiva", a afirmat medicul.Intrebata daca, in opinia sa, in Bucuresti, ar fi nevoie de carantina, medicul a afirmat, "Pe mine ma ingrijoreaza, daca ma uit pe cifrele zilnice, mortalitatea, care este in crestere si pe care o vedem si noi ca a crescut la un nivel ingrijorator, inclusiv la pacientii internati, ceea ce inseamna ca formele care ajung ajung si foarte tarziu, ajung si foarte decompensati, forme severe, cu mortalitate crescuta. Vom avea niste cifre pe mortalitate extrem de mari pentru aceasta luna si, daca lucrurile continua in aceasta directie, si decembrie va fi o luna in care vom plange mult".Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti 7.753 de cazuri noi de infectare cu coronavirus . In ultimele 24 de ore, 196 de persoane au decedat, inclusiv o fetita cu varsta sub un an, din judetul Mures, cu mai multe afectiuni asociate. 1.204 pacienti sunt internati la ATI.