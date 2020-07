Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta": Numarul de solicitari este mult peste ceea ce externam in fiecare zi

"Eu spun ca este un trend care nu poate sa fie decat ingrijorator pentru valoarea pe care o reprezinta la numarul de teste si mai ales daca ne gandim ca astazi este duminica si asa cum stim, numarul de teste este usor scazut fata de perioada din cursul saptamanii. Este o cifra mare care sper ca va induce in randul populatiei sentimentul de responsabilitate. (...)", a declarat aceasta la Digi24. Intrebata daca cazurile de COVID ar putea creste, Beatrice Mahler a declarat "ca acest lucru s-ar putea intampla pentru ca asa cum am vazut inca, masurile pe care le recomandam cu totii nu sunt respectate de toata lumea si acest lucru ar putea sa duca in urmatoarea saptamana inca la o crestere a numarului de cazuri. Sa speram ca masurile de izolare a persoanelor pozitive si de testare, care s-a marit intr-un mod vizibil, va duce la limitarea, dar nu in urmatoarea saptamana, probabil in urmatoarele doua saptamani, a numarului de noi pacienti pozitivi".In Insitutul Marius Nasta, in pavilionul COVID, paturile sunt ocupate 100%, a mai spus medicul. "Pentru ca presiunea a fost foarte mare, ieri, zona de suspecti a fost ocupata tot de pacienti confirmati. Vreau sa spun ca in acest moment, din cei 78 de pacienti, doar doi sunt asimptomatici. Numarul de solicitari este mult peste ceea ce externam in fiecare zi. (...) Din pacate in acest moment nu avem un vaccin, nu avem alte masuri decat cele de evitare a contactului cu persoanele bolnave si de a izola persoanele bolnave pentru a limita transmiterea infactiei".