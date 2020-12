Beatrice Mahler, despre fenomenul testarii antigen acasa: "Nu vom avea statistic oglinda realitatii transmiterii comunitare"

Intrebata daca este de asteptat sa creasca numarul de cazuri confirmate in luna ianuarie, Beatrice Mahler a facut referire la testarea antigen realizata acasa, noteaza Digi24 "Daca oamenii vor dori sa-si faca testarea PCR, da, daca vor ramane doar cu testarea antigen, care a ajuns sa fie aproape un fenomen, oamenii stiu ca sunt bolnavi, se testeaza cu antigen, dar nu mai revin in spital pentru confirmare, probabil ca nu vom avea statistic aceasta oglinda a realitatii transmiterii comunitare", a declarat Beatrice Mahler.Medicul a afirmat ca este de asteptat ca si in Romania sa urmeze un al treilea val de infectari, motiv pentru care vaccinare este necesara.Campania de vaccinare anti-COVID a inceput duminica, la ora 9:00, la Institutul "Matei Bals" din Capitala.