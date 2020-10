Beatrice Mahler, manager spital: Personalul medical este suprasolicitat. Sectia de ATI este plina. Sectia COVID este plina

"La noi in spital se lucreaza de aproape doua saptamani la un nivel care suprasolicita la maximum personalul medical. Sectia de terapie intensiva este plina. Sectia COVID este plina. Pe langa aceasta, avem zilnic peste 100 de persoane care se prezinta pozitivi pentru evaluare. Cazurile care sunt internate in sectie sunt extrem de severe. Personalul, in totalitate, este suprasolicitat. Problema in acest moment o reprezinta resursa medicala", a afirmat medicul.Managerul a subliniat ca personalul medical din sectia de terapie intensiva trebuie sa fie foarte bine pregatit."Daca vorbim de personal medical mediu pentru terapie intensiva, care necesita un training special, in acest moment nu il avem pregatit pentru Sectia de terapie intensiva in totalitate... Este adevarat ca fiecare vrea sa ajute, dar sa lucrezi in terapie intensiva la pacientul critic nu este usor si iti trebuie experienta si iti trebuie abilitati tehnice pe care nu le obtii intr-o zi sau doua", a aratat medicul.In opinia sa, numarul cazurilor de infectie cu noul coronavirus nu va scadea pana cand masurile de preventie nu vor fi respectate de toata lumea."Deocamdata, sa asteptam un platou si apoi sa ne gandim la scadere. Restrictiile trebuie respectate si fiecare trebuie sa priveasca aceasta perioada ca o perioada in care activitatea sa fie strict cea necesara si pe langa sa nu avem alte activitati. Sa stam acasa fiecare si sa iesim din casa doar in momentul in care avem de mers la serviciu, de facut aprovizionarea cu nevoile zilnice, altfel numarul de cazuri nu o sa scada. Trebuie doar respectate masurile, avem masuri, haideti sa le respectam, haideti sa stam acasa in momentul in care nu mai avem de facut altceva, sa evitam sa ne intalnim, sa evitam petrecerile, sa evitam sa iesim fara masca si sa respectam regulile care sunt, pentru ca sunt suficiente. Pentru urmatorii doi ani, in care ne vom lupta cu aceasta pandemie, solutia este respectarea regulilor. Nici intr-un caz lockdown, care pe termen lung nu ajuta. Sigur, un lockdown se va pune ca problema atunci cand mortalitatea va fi mare si cand numarul de cazuri in terapie intensiva va fi urias. Atunci nu o sa avem incotro. Dar de ce sa ajungem in acest punct? Putem sa respectam reguli pana atunci", a mai sustinut medicul.