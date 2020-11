Beatrice Mahler: Rata de supravietuire a pacientilor intubati e foarte mica. Riscul infectiilor creste in acest caz

"Problema este la cazurile severe, moderate, la pacientii care au nevoie de oxigen si de asistenta medicala sustinuta. In Terapie Intensiva, la Institutul Marius Nasta, au fost aproape 130 de pacienti. Aproximativ 30% au fost intubati, iar supravietuirea, la pacientii intubati, este foarte mica", a spus Mahler.Medicul este de parere ca trebuie apelat la intubare doar in anumite situatii. "Potrivit ultimelor recomandari, pacientul cu insuficienta respiratorie trebuie sa beneficieze de ventilatie non-invaziva pana cand isi poate coordona singur respiratia. Intubarea trebuie sa fie solutia de rezerva, atunci cand pacientul nu mai are resurse, nu mai poate sa respire cu ajutorul aparatului, sau are si alte insuficiente asociate. In plus, riscul infectiilor creste atunci cand pacientul este intubat. Din 44 de pacienti intubati, 42 au decedat", a declarat Beatrice Mahler la Realitatea.Citeste si: Medicul Radu Tincu, in ziua cu peste 200 de morti: "Mortalitatea in randul pacientilor COVID va continua sa creasca"