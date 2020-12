Beatrice Mahler: "Singura solutie si speranta pentru o viata normala este vaccinul contra COVID-19"

"Singura solutie si speranta pe care o avem de normalitate este administrarea vaccinului. Este adevarat, acest vaccin a fost creat intr-un timp extrem de scurt, dar nu trebuie sa uitam ca a fost creat printr-o metoda de laborator, printr-o metoda de cercetare care in acest moment nu este noua, este aplicata in tratamentul patologiei oncologice, tratament care este extrem de eficient daca vorbim de aceasta categorie de pacienti si, mai mult decat atat, vorbim de o modalitate de structura a vaccinului care practic nu aduce in organism agentul patogen. (...) Acest vaccin cu siguranta va fi eficient, pentru ca studiile de pana in acest moment indica eficienta de peste 90%, dar nu trebuie sa intelegem aceasta eficienta ca pe singurul obiectiv pe care il avem in acest moment. Mai sunt raspunsuri pe care le asteptam, vor veni", a afirmat medicul.Managerul a spus ca se va vaccina, pentru a avea "o viata normala"."Eu am sa ma vaccinez. Sunt sigura ca acest vaccin va functiona, sunt sigura ca acest vaccin imi va putea oferi libertatea de a trai o viata normala, libertatea ca anul 2021 sa fie un an in care nu frica, ci speranta sa fie sentimentul care sa predomine fiecare zi a vietii mele. (...) Daca ne vaccinam si daca intelegem ca vaccinarea este o solutie pentru noi romanii si procentul de vaccinare si dorinta de a ne vaccina ajunge undeva la 70% din populatie, probabil ca in toamna vom scapa de masti", a mai sustinut Beatrice Mahler.Mahler a spus ca nu se asteapta la o scadere a numarului de cazuri in luna decembrie si a subliniat necesitatea testarii.In opinia sa, testarea trebuie extinsa, la fel si metodele de testare."Numarul de cazuri o sa il stim doar daca se testeaza. Prin urmare, daca nu o sa avem teste, nu o sa avem o realitate a numarului de cazuri. Pot sa spun ca nu ma astept la o scadere a numarului de cazuri in Terapie Intensiva, pot sa va spun insa ca ma astept la acelasi numar ridicat de decese in luna decembrie pe care l-am vazut in primele zile ale lunii decembrie. (...) Trebuie sa testam, sa izolam cazurile la domiciliu si abia dupa ce am testat si izolat cazurile de domiciliu putem sa ne asteptam la o scadere reala a numarului de cazuri. De aceea consider ca testarea trebuie extinsa, metodele de testare trebuie extinse si trebuie ajustate la situatia pandemica din Romania", a aratat medicul.Citeste si: Prima tara din lume care incepe vaccinarea contra COVID-19. Campania debuteaza pe 8 decembrie