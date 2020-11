Beatrice Rancea, directoarea Operei Nationale Romane Iasi, infectata cu noul coronavirus

"Va multumesc mult. Sunt foarte bine", este mesajul transmis de Beatrice Rancea.Ea a declarat pentru Libertatea ca nu stie daca s-a infectat sau nu in opera si a anuntat ca de luni se face o igienizare totala a institutiei, DSP fiind anuntat deja.Pe pagina de Facebook a Operei Nationale Iasi a fost de asemenea postat un mesaj conform caruia luni, 2 noiembrie, un salariat a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 si un altul a fost carantinat. Cel infectat nu a mai avut acces in institutie de joi, 29 octombrie;"Astazi avem 2 cazuri confirmate si un salariat carantinat", este anuntul facut vineri, institutia dand asigurari ca spectacolul de marti seara s-a desfasurat in conditii de maxima siguranta epidemiologica, fiind luate toate masurile de preventie a virusului Covid19!