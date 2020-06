Bebelusul din Sibiu, al carui test pentru coronavirus a fost pozitiv la scurt timp dupa nastere, va fi externat. El si mama sa au fost testati negativ

Ziare.

com

"In ceea ce priveste situatia mamei si copilului nou nascut din 11.06.2020, in cursul zilei de astazi, 19 iunie a.c. atat mama cat si copilul vor fi externati, intrucat ambii au o stare buna si au primit 2 rezultate consecutive negative ale testarii SARS CoV-2", a transmis, vineri, Prefectura Sibiu.Marti, Prefectura anunta ca un bebelus care s-a nascut in 11 iunie la Maternitatea Sibiu este infectat cu coronavirus.Si testul mamei sale a fost pozitiv, cei doi fiind internati in spital.