Beijingul respinge ca fiind "ridicol" un studiu realizat de Harvard Medical School potrivit caruia noul coronavirus s-ar fi raspandit in China inca din august 2019

Cercetarea, care nu a fost evaluata de alti oameni de stiinta, a folosit imagini prin satelit din parcarile spitalelor din Wuhan - unde boala a fost identificata pentru prima data la sfarsitul lui 2019 - si date referitoare intrebari legate de simptome pe motoarele de cautare pentru lucruri precum "tuse" si "diaree".Autorii studiului au spus ca traficul sporit din spitale si datele de cautare a simptomelor din Wuhan au precedat debutul documentar al pandemiei de SARS-CoV-2 in decembrie 2019."Desi nu putem confirma daca volumul crescut a fost legat in mod direct de noul virus, dovezile noastre sustin alte lucrari recente care arata ca aparitia virusului a avut loc inainte de identificarea in piata de fructelor de mare din Huanan (in Wuhan)", au spus ei.Paul Digard, expert in virusologie la Universitatea din Edinburgh, a spus ca utilizarea datelor motoarelor de cautare si a imaginilor prin satelit ale traficului din spital pentru a detecta focare de boli "este o idee interesanta cu o anumita validitate."Dar el a spus ca datele sunt corelative si - dupa cum au remarcat oamenii de stiinta de la Harvard - nu pot identifica cauza."Este o lucrare interesanta, dar nu sunt sigur ca ne va duce mult mai departe", a declarat Keith Neal, profesor al epidemiologiei bolilor infectioase la Universitatea din Nottingham din Marea Britanie.Purtatoarea de cuvant a Ministerului Chinez de Externe, Hua Chunying, a declarat marti: "Cred ca este ridicol, incredibil de ridicol, sa vina cu aceasta concluzie bazata pe observatii superficiale precum volumul traficului",Cercetarea de la Harvard, care a fost postata online, a aratat o crestere accentuata a ocuparii parcarilor spitalelor, in august 2019.In august, am identificat o crestere unica a cautarilor despre diaree, care nu a fost observata in sezoanele precedente de gripa sau oglindite in datele referitoare la cautarile legate de tuse, a spus el.Neal a spus ca studiul a inclus traficul la cel putin un spital de copii si ca, desi copiii se imbolnavesc de gripa, nu au tendinta sa se imbolnaveasca de COVID-19.Digard a avertizat ca, concentrandu-se doar pe spitalele din Wuhan, cunoscut deja ca fiind epicentrul epidemiei, "studiul forteaza corelatia"."Ar fi fost interesant - si probabil mult mai convingator - sa fi vazut analize de control ale altor orase chineze, din afara regiunii Hubei", a spus el.