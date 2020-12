Belarus va incepe vaccinarea contra COVID-19 in ianuarie, cu vaccinul rusesc Sputnik V

"Vom incepe campania de vaccinare in ianuarie", a declarat ministrul belarus al sanatatii, Dmitri Pinevici.Fondul suveran rus RDIF a anuntat totodata luni ca Belarus a devenit prima tara, dupa Rusia, care a inregistrat vaccinul Sputnik V.Directorul RDIF Kiril Dimitriev a mentionat intr-o reuniune guvernamentala transmisa la televiziune ca Belarus ar urma sa inceapa productia vaccinului Sputnik V in primul trimestru din 2021.El a apreciat in acelasi context ca acest vaccin este eficient si impotriva noii tulpini de coronavirus detectate in Europa.La inceputul pandemiei de coronavirus, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko - in prezent contestat, dupa castigarea prezidentialelor din august denuntata ca frauduloasa de opozitie - s-a facut remarcat prin minimalizarea gravitatii noului coronavirus, spunand ca este o "psihoza" si refuzand sa impuna un lockdown general sau sa anuleze numeroase evenimente publice. El insusi s-a infectat totusi cu noul coronavirus.Citeste si: Australia confirma doua cazuri de infectare cu noua tulpina COVID-19