Belarus incepe vaccinarea populatiei contra COVID-19, cu vaccinul Sputnik V

"Primul lot de vaccin a sosit astazi in Belarus", a informat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, anuntand 'inceperea vaccinarii populatiei belaruse"."Primii care vor fi vaccinati vor fi lucratorii medicali, profesorii si specialistii care, date fiind particularitatile profesiilor lor, trebuie sa intre frecvent in contact cu oameni", a declarat ministrul Dmitri Pinevici, precizand ca administrarea "se va face pe baza de voluntariat".Nici autoritatile din Belarus, nici cele din Rusia nu au specificat cate doze au fost trimise.Belarus a fost prima tara straina care a omologat vaccinul rusesc Sputnik V, in decembrie, dupa ce de la 1 octombrie pe teritoriul sau s-au desfasurat studii clinice."Astazi, Belarus a devenit si prima tara, dupa Rusia, care incepe vaccinarea populatiei cu Sputnik V", a afirmat intr-un comunicat si Kirill Dmitriev, directorul Fondului de Investitii Directe al Rusiei (RDIF), implicat in finantarea vaccinului.Vaccinul rusesc Sputnik V fusese primit cu scepticism de comunitatea internationala din cauza anuntarii autorizarii sale, considerata prematura, in august, inainte de lansarea testelor clinice de masa (faza 3) si de publicarea unor rezultate stiintifice.Loturi de Sputnik V au fost totusi trimise in ultimele zile in Argentina si Ungaria, iar Rusia spera sa dispuna pana anul viitor de "milioane de doze".Rusia a demarat la inceputul lunii vaccinarea populatiei cu angajatii aflati la risc si cu cei din profesiile considerate "prioritare". Marti incepe vaccinarea persoanelor de peste 60 de ani.Citeste si: Profesor universitar: "Este necesar sa vaccinam doua milioane de oameni saptamanal din Marea Britanie pentru a evita valul 3"