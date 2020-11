Deputatul liberal Ben Oni Ardelean, infectat cu COVID-19: "De ieri, ma aflu internat la Spitalul Victor Babes Timisoara"

"De ieri, ma aflu internat la Spitalul Victor Babes Timisoara, dupa ce cu o seara inainte am prezentat simptome clare de infectie cu coronavirus. In prezent, starea mea de sanatate este stabila, ma simt mult mai bine- cadrele medicale de aici, dand dovada de un profesionalism si o daruire pentru pacienti, greu de inteles din afara spitalului", a scris, luni, deputatil Ben Oni Ardelean pe pagina sa de Facebook Deputatul a tinut sa multumeasca personalului medical care il ingrijeste si a adaugat ca la putinele evenimente electorale la care a participat, s-a protejat."Multumesc managerului Dr. Cristian Oancea, medicilor, asistentilor medicali, infirmierelor si personalului auxiliar, care sunt langa noi neincetat, 24 din 24.Mentionez faptul ca in toata perioada de campanie electorala, la putinele intalniri avute, m-am protejat, atat eu cat si ceilalti participanti, insa inevitabilul s-a produs, din pacate. Vom tine legatura in ultima saptamana de campanie, aici, in mediul online, unde am timp sa comunic mai des acum. Aveti grija de dumneavoastra, protejati-va cat de mult posibil, fiti optimisti si nu va pierdeti credinta in Dumnezeu! Impreuna vom trece si peste aceasta incercare!", a mai scris Ben Oni Ardelean.Ben Oni Ardelean a fost ales senator in legislatura 2012-2016 si deputat in legislatura 2016-2020 din partea Partidului National Liberal. La alegerile din data de 6 decembrie a.c., el candideaza pentru un nou mandat de deputat, aflandu-se pe locul al doilea pe lista candidatilor PNL Timis.Citeste si: Cantareata Analia Selis, dupa ce s-a vindecat cu COVID-19: "Este cu siguranta un virus ciudat de imprevizibil"