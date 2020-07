Berarii Romaniei: Consumul de bere a scazut cu 10% de la declansarea crizei COVID-19

"Producatorii de bere observa cu ingrijorare situatia din sectorul HoReCa si, implicit, din industria berii. Primele luni ale anului nu au fost unele bune pentru industria berii, iar impactul cel mai puternic se va resimti in trimestrul al treilea al anului care, in mod obisnuit, este varful de sezon pentru bere, dar care depinde mult de conditiile de operare din industria ospitalitatii. De aceea este esentiala implementarea programelor de investitii anuntate de autoritati si a strategiilor de sustinere pentru sectorul HoReCa, inclusiv prin facilitarea extinderii teraselor pe spatiile publice, prin deciziile autoritatilor locale sau prin permiterea functionarii unor locatii temporare de tip food trucks sau baruri mobile", spune Julia Leferman, director general Asociatia Berarii Romaniei, citat de Agerpres.Incepand cu luna martie 2020, odata cu declansarea pandemiei, s-a conturat o tendinta noua printre consumatorii de bere, prin cresterea cu 30% a preferintei pentru ambalajele de unica folosinta, in detrimentul sticlei reutilizabile. La nivelul primelor cinci luni din an, comparativ cu ianuarie - mai 2019, trendul descendent al sticlei reutilizabile este si mai accentuat (-45%) in raport cu sticla de unica folosinta, care a crescut cu 36%.Totodata, faptul ca barurile si restaurantele si-au oprit activitatea timp de doua luni si jumatate a dus si la inchiderea liniilor de bere la draft. Chiar daca incepand cu 1 iunie terasele s-au redeschis, reluarea comercializarii berii draft se petrece treptat, in concordanta cu masurile de redeschidere etapizata a locatiilor HoReCa."Odata cu redeschiderea teraselor favorite din baruri, pub-uri, cafenele, restaurante si hoteluri, oamenii sunt invitati sa iasa din nou sa socializeze si sa isi recapete increderea ca pot consuma in siguranta, bineinteles cu respectarea stricta a normelor de distantare si de igiena", sustin reprezentantii Asociatiei Berarii Romaniei.Asociatia Berarii Romaniei reprezinta, de peste 15 ani, industria locala de bere. Incepand din anul 2008, entitatea a devenit parte a marii familii a producatorilor de bere europeni, reprezentati prin organizatia Berarii Europei, fondata in 1958, la Bruxelles.