Bihor: Doua femei cu COVID-19, plasate in carantina la domiciliu dupa ce au refuzat internarea, prinse in timp ce incercau sa plece din tara

Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea informeaza, luni, ca a fost inregistrat un dosar de cercetare penala pentru infractiunea de zadarnicerea combaterii bolilor pe nu numele celor doua femei, mama si fiica.Conform unui comunicat de presa, cele doua au fost prinse in Punctul de Trecere a Frontierei Bors, fiind pasagere intr-un autoturism cu numere de Austria."Figurau in bazele de date cu mentiunea in consemn la ordinul 4323/2020 cu masura TSE, solicitarea de dare in consemn fiind emisa de catre DSP Botosani, care a informat IGPF ca cele doua persoane sunt confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 si au refuzat internarea in spital, dorind sa paraseasca teritoriul Romaniei", precizeaza comunicatul.