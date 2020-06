BIHOREANUL: Fostul ministru PSD al Sanatatii Florin Bodog, cazat la hotel ca medic pe banii statului in pandemie

Ziare.

Sursa citata a descoperit pe lista celor o suta de cadre medicale cazate la Continental nu doar specialisti de la Spitalul Municipal care trateaza exclusiv pacienti infectati cu Covid-19, dar si un grup semnificativ de colegi de la Judetean.Lista "cazatilor" cuprinde 23 de persoane din sectiile ORL, Chirurgie Toracica, Laborator Endoscopie Digestiva, Bloc Operator, Obstetrica Ginecologie 2, iarnu de la sectii mai expuse, cum ar fi, de pilda, Neurochirurgia.Senatorul PSD Florian Bodog , prodecan al FMF si fost ministru al Sanatatii, s-a pus singur in fruntea listei. El s-a instalat la hotel pe 11 aprilie si, potrivit propriilor spuse, acolo statea si in 11 iunie, data la care ebihoreanul.ro publica aceasta informatie.Toate acestea in contextul in care, dar este si coproprietar, alaturi de sotie, al unui apartament din Oradea, al unei case in Osorhei si a unei alte case in Ungaria -fara a mai pune la socoteala locuinta cumparata in Bucuresti pentru fetele sale, mutate ca studente acolo.Bodog a ales insa sa stea la hotel, pe banii statului, scriu cei de la ebihoreanul.Sederi la fel de lungi, de 20 de zile, au mai avut in aprilie doar colegele de pe sectia Chirurgie Plastica Georgiana Caita, Balazs Ivette, Mirela Bot, Florica Bot si specialistul sectiei Chirurgie Toracica, Daniel Grigorescu.Florian Bodog sustine ca are tot dreptul la cazare, deoarece sectia lui a facut prima runda de garda de Covid-19. In plus, a vrut sa isi tina familia in siguranta: "Am vrut sa imi protejez familia in cazul in care as fi fost infectat fara sa stiu", adauga senatorul.In ciuda averii, senatorul spune ca n-a avut unde pune capul jos."Daca aveam alta casa, mergeam acolo, dar stau intr-un apartament cu fetele si nu vreau sa le expun", zice social-democratul. In casa din Osorhei locuiesc, de fapt, parintii sai, iar locuintele din Bucuresti si Ungaria sunt, evident, prea departe.In total, de posibilitatea cazarii la hotelul Continental s-au folosit cam o suta de cadre medicale, lunar, incepand din aprilie.Conform Hotararii de Guvern 201/2020, alocatia pentru cazare se ridica la 230 lei pe zi si include toate cheltuielile cu cazarea, curatenia, lenjeria de pat, dezinfectia si altele. La aceasta suma se adauga 70 lei pentru trei mese pe zi, servite in camera, 2-4 litri de apa zilnic si imbracamintea corespunzatoare ("cate doua pijamale si doua perechi de papuci de unica folosinta").Masura "carantinarii" medicilor pe banii statului a aparut printr-un decret emis de presedintele Klaus Iohannis pentru protejarea cadrelor medicale din prima linie de lupta impotriva Covid-19.Cazare pentru toata lumea!Practic, angajatii Spitalului Judetean beneficiaza de cazare si masa gratuite printr-o "scapare". Hotararea de Guvern 201 spune ca pot beneficia de cazare si masa cadrele medicale care "interactioneaza cu pacienti" si nu precizeaza ca este vorba de "pacienti infectati cu Covid-19", explica managerul Spitalului Judetean, Gheorghe Carp , citat de Bihoreanul.El isi declina orice responsabilitate cu privire la alegerea medicilor care s-au cazat la hotel. "Listele sunt facute de seful de sectie la solicitarea angajatilor. Eu doar le avizez", spune managerul, confirmand ca a aprobat toate cererile."Am avut si noi pacienti infectati cu Covid-19 pe sectiile de gastroenterologie, ginecologie, chirurgie si terapie intensiva. Pana nu le faci testul nu stii cine este infectat. Doar masurile de preventie luate au facut ca in trei luni sa nu avem niciun cadru medical bolnav", a mai spus managerul Carp.