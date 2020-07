Bilant alarmant: 397 de cazuri noi de Covid-19 si 31 de decese. Numarul mortilor, cel mai mare din 26 aprilie pana acum

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.927 au fost externate, dintre care 20.534 de pacienti vindecati si 1.393 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Pana astazi, 1.799 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 06.07.2020 (10:00) - 07.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 31 decese (18 barbati si 13 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Calarasi, Dambovita, Gorj, Iasi, Ilfov, Bucuresti, Olt, Prahova, Timis, Vrancea.Dintre acestea, 1 deces a fost intregistrat la categoria de varsta 40-49 ani, 2 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 7 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 12 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 9 decese la persoane de peste 80 de ani.30 dintre decese sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbiditati.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 397 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 231 de pacienti.La nivel global, peste 11,7 milioane de oameni s-au infectat. Dintre acestia, 541.000 au murit, iar peste 6,7 milioane s-au vindecatRomania se afla pe locul 50 in lume la numarul de infectii, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers