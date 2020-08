Bilant coronavirus. 1.087 de noi cazuri si 37 de decese, in 24 de ore. La Terapie Intensiva sunt 479 de pacienti

In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.359. Dintre acestea, 479 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.513.888 de teste. Dintre acestea 11.846 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 6.859 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 4.987 la cerere.De la inceputul epidemiei, 32.587 pacienti au fost declarati vindecati si 7.981 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.Pe teritoriul Romaniei, 9.524 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.544 de persoane se afla in izolare institutionalizata.De asemenea, 26.713 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 23 de persoane.Pana astazi, 2.991 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat. In intervalul 15.08.2020 (10:00) - 16.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 37 de decese (25 barbati si 12 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus. Dintre acestea, 8 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 50-59 ani, 10 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 11 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 8 decese la categoria de peste 80 de ani.36 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.