Bilant coronavirus. 1.328 de noi cazuri si 50 de decese, in 24 de ore. La Terapie Intensiva sunt 473 de pacienti

In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.309. Dintre acestea, 473 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.502.042 de teste. Dintre acestea 23.986 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 14.239 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 9.747 la cerere.Cel mai mare numar de cazuri noi a fost inregistrat in Bucuresti, respectiv 202. 83 de noi imbolnaviri au fost raportate in Prahova si 70 in Arges.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.309. Dintre acestea, 473 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.502.042 de teste. Dintre acestea 23.986 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 14.239 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 9.747 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 9091 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5479 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 26702 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 26 de persoane.Pana astazi, 2954 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat. In intervalul 14.08.2020 (10:00) - 15.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 50 de decese (30 barbati si 18 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus. Dintre acestea, 2 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, 7 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 17 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 17 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 7 decese la categoria de peste 80 de ani. 47 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 3 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati.De la inceputul epidemiei, 32.334 pacienti au fost declarati vindecati si 7.814 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.