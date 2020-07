Bilant coronavirus: 456 cazuri noi in ultimele 24 de ore. 13 persoane au decedat. Sunt cu 242 mai putine cazuri fata de cele raportate sambata

In ultimele 24 de ore au fost efectuate un numar de 8.633 de teste, comparativ cu aproximativ 14.000 cate fusesera efectuate ieri.Pana astazi, 12 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.535 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.387 au fost externate, dintre care 21.545 de pacienti vindecati si 1.842 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Totodata, pana in prezent, 532 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere.La ATI, in acest moment, sunt internati 243 de pacienti.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 847.586 de teste.Pana astazi, 1.884 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.Pana astazi, 12 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.535 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.387 au fost externate, dintre care 21.545 de pacienti vindecati si 1.842 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Totodata, pana in prezent, 532 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere.Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica:Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate1. Alba 4932. Arad 7143. Arges 1.3494. Bacau 7465. Bihor 7086. Bistrita-Nasaud 6317. Botosani 1.0738. Brasov 1.9979. Braila 29810. Buzau 79411. Caras-Severin 12812. Calarasi 20913. Cluj 76214. Constanta 54215. Covasna 32916. Dambovita 93517. Dolj 38718. Galati 1.23919. Giurgiu 28320. Gorj 42221. Harghita 38022. Hunedoara 70923. Ialomita 52224. Iasi 1.07025. Ilfov 89926. Maramures 23627. Mehedinti 26328. Mures 81029. Neamt 1.00330. Olt 36831. Prahova 76532. Satu Mare 8233. Salaj 12134. Sibiu 69935. Suceava 4.16736. Teleorman 17937. Timis 60038. Tulcea 20339. Vaslui 23140. Valcea 11541. Vrancea 1.23642. Mun. Bucuresti 3.80143. - 37TOTAL 32.535Pana astazi, 1.884 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 11.07.2020 (10:00) - 12.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 13 decese (10 barbati si 3 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Bistrita-Nasaud, Brasov, Calarasi, Ialomita, Prahova, Suceava, Vaslui si Vrancea.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 ani, 3 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 5 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 3 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 1 deces la o persoana de peste 80 de ani.Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 456 noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 243 de pacienti.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 847.586 de teste.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 322 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 1.475 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 226.800 de lei.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 5.104 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 115 in Franta, 2.275 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 105 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 2 in Grecia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, si Suedia. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 122 de cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 9 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 157 au fost declarati vindecati: 135 in Germania, 10 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.Nota: aceste date sunt obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, fie de la autoritatile competente din statele de resedinta, in masura in care aceste date fac obiectul comunicarii publice, fie in mod direct de la cetatenii romani din strainatate.Le reamintim cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa apeleze pentru recomandari si alte informatii la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numarul TELVERDE nu este un numar de urgenta, este o linie telefonica alocata strict pentru informarea cetatenilor si este valabila pentru apelurile nationale, de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00 - 20.00. De asemenea, romanii aflati in strainatate pot solicita informatii despre prevenirea si combaterea virusului la linia special dedicata lor, +4021.320.20.20.Alte decizii, precum si alte date de interes, vor fi aduse la cunostinta publicului in cel mai scurt timp.In continuare va prezentam situatia privind infectarea cu virusul COVID - 19 (Coronavirus) la nivel european si global:Pana la data de 11 iulie 2020, au fost raportate 1 578 229 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Regatul Unit, Spania, Italia, Franta si Germania.