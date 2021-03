Bilant COVID: Judetul Hunedoara intra in zona rosie. In Bucuresti au fost inregistrate 984 cazuri noi de coronavirus

In scenariul rosu se mai afla judetele Timis, cu o incidenta de 5,24 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, Ilfov - 4,05, municipiul Bucuresti - 3,68, Brasov - 3,52 si Cluj - 3,45.Un numar de 18 judete se regasesc in zona galbena (incidenta intre 1,5 si 3), cele mai ridicate rate de infectare fiind in Salaj - 2,85, Alba - 2,71, Constanta - 2,64 si Maramures - 2,28.De asemenea, 18 judete se afla in zona verde (sub 1,5 cazuri la mia de locuitori), cele mai mici rate de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrandu-se in Harghita - 0,78, Buzau - 0,81 si Suceava - 0,96.Conform GCS, zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt Bucuresti - 984 si judetele Cluj - 275, Timis - 249, Ilfov - 232, Constanta - 229, Brasov - 221, Iasi - 215, Hunedoara - 173.Cele mai putine cazuri noi s-au inregistrat in judetele Covasna - 9, Ialomita - 16, Harghita - 20, Tulcea - 28.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.964 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.