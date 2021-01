Zonele din tara care inregistreaza cele mai multe cazuri Covid-19: Bucuresti si Cluj, cele mai multe infectii noi

Municipiulraporteaza 469 de noi cazuri de infectie cu Covid-19, la o rata de incidenta de 3,44. Numarul total de cazuri ajunge la 111.096, in Capitala.inregistreaza 294 de infectii cu noul coronavirus , in ultimele 24 de ore, ceea ce duce numarul total de cazuri la 33.119 si rata de incidenta la 3,93.are 259 de cazuri noi, o rata de incidenta de 4,24 si un numar total de cazuri de 29.482.are 184 de noi cazuri, ceea ce duce numarul total de cazuri la 17.218, iar rata de incidenta, la 1,81.inregistreaza 157 de noi infectii, iar Ilfov are 151 de cazuri noi, dar are o rata ridicata de incidenta, de 4,56 si, in total, 26.802 cazuri noi raportate in ultimele 24 de ore.Iasi raporteaza 138 de cazuri, iar numarul total de cazuri ajunge la 29.613.Cele mai putine cazuri noi sunt in Mehedinti (15), Giurgiu (15), Covasna (25), Tulcea (26) si Salaj (29).Autoritatile au transmis vineri, 15 ianuarie, ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 3.353 de cazuri noi si 63 de decese. La ATI sunt internati 1.091 de pacienti.De la inceputul pandemiei pana acum, in Romania au fost confirmate 688.270 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 618.673 de pacienti au fost declarati vindecati.