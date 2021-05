Bilantul mortilor cauzate de COVID-19, de trei ori mai mare decat cel oficial. Anuntul surprinzator al Organizatiei Mondiale a Sanatatii

Covid-19 a ucis in 2020 cel putin trei milioane de oameni in mod direct sau indirect, estimeaza OMS in raport - in contextul in care bilantul oficial este de aproximativ 1,8 milioane de morti "Acest lucru corespunde unor estimari similare care preconizeaza toate ca numarul total al mortilor este de cel putin de doua pana la trei ori mai mare" decat bilantul oficial al mortilor din cauza covid-19, a anuntat intr-o conferinta de presa dr. Samira Asma, subdirectoarea generala a OMS insarcinata cu date.Pandemia a cauzat pana in prezent "aproximativ sase pana la opt milioane" de morti directe si indirecte, potrivit calculelor sale.In prezent, bilantul oficial al pandemiei de covid-19 este de 3,4 milioane de morti."Pandemia covid-19 constituie o amenintare majora la adresa sanatatii si strarii de bine a populatiilor din intreaga lume", subliniaza ea.OMS coopereaza impreuna cu tarile lumii pentru a afla care este "adevaratul bilant uman al pandemiei, pentru a fi mai bine pregatiti la viitoarea urgenta", anunta Samira Asma.Diferenta intre ceea ce expertii numesc "supramortalitate" sau "exces de decese" si bilantul oficial al mortilor de covid-19 are la baza mai multi factori.Unele tari intarzie in notificarea deceselor, iar unii oameni au murit si nu au fost testati.Alte decese sunt cauzate de alte boli, de care nu s-au putut trata fie de frica de a se duce in centre de sanatate, fie din cauza unor masuri de izolare."Supramortalitatea ne ofera o imagine mai buna, pentru ca ea reflecta atat efectele directe, cat si indirecte", subliniaza dr. William Msemburi, un analist la Divizia de Sate a OMS.