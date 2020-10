Bilantul COVID-19 in lume, dupa opt luni de pandemie: Tarile prelungesc starea de urgenta, sistemele sanitare sunt tot mai solicitate

Romania

Franta

Germania

Belgia

Spania

Italia

Cehia

Portugalia

Statele Unite ale Americii

Marea Britanie

Rusia

Cu sistemele de sanatate solicitate aproape la capacitatea maxima, evolutia COVID-19 in lume este mult mai alarmanta decat ne-am fi imaginat la inceput.Ziare.com va prezinta un tablou al situatiei epidemice in lume dupa mai bine de opt luni de la izbucnirea crizei sanitare.Cifrele referitoare la evolutia situatiei epidemice corespund zilei de 30 octombrie, asa cum au fost ele raportate de Organizatia Mondiala a Sanatatii Cel mai mare numar de decese s-a inregistrat pe 28 octombrie 2020. Atunci autoritatile au transmis ca 107 de romani au murit din cauza coronavirusului.In prima luna de la debutul epidemiei in Romania, pe 26 martie, 123 de persoane erau declarate ca purtatori ai virusului.Evolutia cazurilor de SARS-CoV-2 de la noi din tara a fost una relativ lenta. In primele doua saptamani de la depistarea primului caz, in Romania nu erau raportate nici macar 50 persoane bolnave cu noul coronavirus , potrivit Digi24 Daca la inceput persoanele infectate erau, in general, romani intorsi din Italia, pe parcurs s-au inmultit cazurile comunitare, iar odata cu acestea si numarul cadrelor medicale diagnosticate cu SARS-CoV-2.In 11 martie au fost suspendate cursurile in invatamant, iar in 16 martie a fost decretata starea de urgenta.Au fost impuse restrictii de circulatie , suspendate curse aeriene, s-au inchis localurile publice si s-au interzis adunarile si competitiile sportive.Pe 24 martie, prin Ordonanta militara 3, circulatia tuturor persoanelor a fost restrictionata drastic.In prezent, Romania se afla in stare de alerta pentru inca 30 de zile, incepand cu 15 octombrie.Printre cele mai raspandite restrictii aplicate la nivel local se numara inchiderea restaurantelor (interiorul acestora) si purtarea mastilor de protectie in spatii aglomerate sau in apropierea unitatilor de invatamant.Primele doze de vaccin anti-COVID ar putea ajunge in Romania in decembrie, sustine ministrul Sanatatii , iar medicii si asistentele vor fi printre primii vaccinati.Romania se afla pe locul 30 in lume din punctul de vedere al numarului infectiilor, conform datelor centralizate pe platforma worldometers.info.Presedintele Emmanuel Macron a anuntat miercuri, 28 octombrie, reinstituirea carantinei generale incepand de vineri, 30 octombrie.Similar masurilor adoptate in primavara, afacerile ne-esentiale vor fi inchise, inclusiv barurile si restaurantele, deplasarea in afara locuintei va fi limitata cu strictete, iar adunarile private si publice vor fi interzise.Activitati precum serviciile publice, fabricile, fermele si sectorul constructiilor nu vor fi interzise, iar universitatile vor sustine cursurile exclusiv in mediul online.Restrictiile in ceea ce priveste vizitele la caminele de batrani si ceremoniile de inmormantare nu vor fi la fel de dure ca in primavara.Perioada de carantinare a inceput joi noapte, 29 octombrie, si va continua pana pe 1 decembrie cel putin.Afacerile afectate si chiriasii vor primi sustinere financiara, a anuntat presedintele Macron.In urma cu doua saptamani, autoritatile franceze au decis instaurarea starii de urgenta. Cu toate acestea, cazurile au continuat sa creasca: Franta a raportat marti, cu doua zile inaintea inceperii perioadei de carantina, 527 de decese cauzate de coronavirus, cel mai mare numar inregistrat la nivel national din luna aprilie.In Germania, cancelarul Angela Merkel a anuntat miercuri, 28 ocotmbrie, ca restaurantele si barurile isi vor intrerupe activitatea incepand de luni, 2 noiembrie. Meciurile sportive se vor desfasura cu stadioanele goale, in timp ce teatrele, salile de sport si saloanele vor ramane inchise.In schimb, supermarketurile, magazinele, scolile si centrele de ingrijire de zi vor ramane deschise.Guvernul va compensa companiile mici si mijlocii afectate cu pana la 75 la suta din pierderi, a spus cancelarul. Ajutorul financiar pentru afacerile afectate va ajunge pana la 10 miliarde de euro.In ultimele 10 zile, numarul pacientilor ajunsi in spitalele din Germania s-a dublat.Belgia inregistreaza una dintre cele mai mari rate de infectari cu COVID-19 pe cap de locuitor.Oficialii din domeniul sanatatii au avertizat in decursul acestei saptamani ca Belgia ar putea ramane fara paturi de terapie intensiva in doar doua saptamani, iar unele spitale se confrunta cu lipsa de personal, potrivit CNN Guvernul a impus noi reguli populatiei saptamana trecuta, in incercarea de a incetini raspandirea virusului. In fiecare zi, de la miezul noptii pana la 5 dimineata, este impusa starea de asediu.Restaurantele si cafenelele nu mai functioneaza la interior, iar oamenii trebuie sa lucreze de acasa, cu exceptia cazului in care acest lucru este imposibil. Evenimentele sportive pentru amatori au fost anulate, iar competitiile pentru categoria profesionistilor trebuie sa se desfasoare in absenta publicului.Parlamentul spaniol a votat prelungirea starii de urgenta la nivel national pentru inca sase luni, pe 29 octombrie, dupa ce Ministerul Sanatatii a raportat o noua evolutie record in privinta cazurilor de coronavirus - 23.580.Declararea starii de urgenta permite guvernului national puteri extraordinare, inclusiv capacitatea de a restrictiona temporar libertatile garantate in constitutia spaniola.Spania a devenit prima tara din Europa de Vest care a inregistrat peste 1 milion de infectari , in urma cu doua saptamani.Aceasta este a doua oara cand Spania declara starea nationala de urgenta de la inceputul pandemiei.Masurile au fost mai relaxate pe timpul verii, dar, ca multe alte tari europene, Spania a inregistrat un al doilea val in ultimele saptamani.Weekendul trecut, prim-ministrul italian Giuseppe Conte a semnat o noua serie de masuri ca raspuns la noul val de cazuri COVID-19 care a lovit Italia.Decretul stabileste ca toate barurile si restaurantele trebuie sa isi termine programul la ora 18:00. Cinematografele, teatrele, salile de sport, piscinele si salile de concerte nu isi vor mai putea desfasura activitatea.Cel putin 75% dintre elevii de liceu vor urma cursurile online.Premierul italian a spus ca nu doreste sa instaureze o carantina nationala precum cea din primavara, din cauza efectelor devastatoare pe care le-ar putea avea asupra economiei.Cehia este una dintre cele mai afectate tari din Uniunea Europeana in ceea ce priveste numarul deceselor si al infectarilor la mia de locuitori.Miercuri, 28 octombrie, guvernul ceh a impus inchiderea magazinelor ne-esentiale . Au ramas deschise doar supermarketurile, aprozarele, farmaciile, magazinele pentru animale si serviciile esentiale pentru economie, precum cele din industria IT.Este interzisa functionarea restaurantelor, cafenelelor si pub-urilor la interior, iar livrarile la domiciliu sunt permise pana la ora opt seara.Toate scolile isi desfasoara activitatea online. Spre deosebire de primavara, restrictiile la frontiera nu au fost reintroduse, desi turismul este interzis.Parlamentul ceh a aprobat un plan guvernamental care sa creasca capacitatea sistemului sanitar in lupta cu coronavirusul. Astfel, efectivul de personal medical al Cehiei s-ar putea intregi cu pana la 300 de medici militari ai NATO si ai altor tari europene.In doar sase saptamani, Cehia a schimbat doi ministri ai sanatatii. Al treilea, Jan Blatny, care il inlocuieste pe Roman Prymula - concediat dupa ce a fost fotografiat parasind un restaurant care ar fi trebuit sa fie inchis conform restrictiilor, nu are experienta politica, scrie euronews Peste 13.200 de membri ai personalului medical au fost infectati, inclusiv 6.000 de asistenti medicali si 2.600 de medici, potrivit sindicatului medicilor, transmite Abc News Purtarea mastii in spatiile deschise, acolo unde nu poate fi respectata distanta sociala, a devenit obligatorie in Portugalia incepand de miercuri, 28 octombrie.Deplasarea intre localitati va fi interzisa intre 30 octombrie si 3 noiembrie.Masurile au fost implementate la o zi dupa ce tara a inregistrat a doua cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri de la inceputul pandemiei.Statele Unite au raportat o inregistrare de peste 500.000 de cazuri noi de coronavirus in ultima saptamana, in contextul in care statele si orasele au recurs la masuri noi mai stricte, informeaza The New York Times In Chicago s-au inregistrat in medie de doua ori mai multe internari zilnice in spitalm, in comparatie cu luna trecuta. Afacerile din zona HoReCa vor fi lasate sa isi continue activitatea doar prin distantarea meselor la aproximativ doi metri si doar pana la ora 11 noaptea. Toate adunarile sociale din oras sunt limitate la 25 de persoane sau la 25% din capacitatea locatiei.Odata cu apropierea datei alegerilor prezidentiale, Donald Trump a minimizat cresterea brusca a cazurilor, asociind cifrele cu capacitatea mare de testare. Numarul de persoane spitalizate cu COVID-19 contrazice insa scenariul actualului presedinte. O coparatie a situatiei de acum o luna indica o crestere cu aproximativ 46% a numarului pacientilor infectati din spitale si creeaza teama cu privire la capacitatea sistemelor sanitare regionale de a raspunde cererii coplesitoare, mai arata The New York Times.Guvernul prim-ministrului Boris Johnson a incercat pana acum sa evite carantinarea la nivel national, optand in schimb pentru un sistem de restrictii pe diferite niveluri de alerta - risc mediu, risc ridicat si risc foarte ridicat, menit sa inaspreasca masurile in regiunile afectate, lasand in acelasi timp altele mai putin restrictionate.In zona de risc mediu intra o mare parte a Angliei, inclusiv orasul Londra. In cazul zonelor de risc ridicat, oamenii din familii diferite nu vor avea permisiunea de a se intalni in spatii inchise. Acest regim se aplica in zona metropolitana Manchester si in Birmingham.Mai multe regiuni au trecut in scenariul de risc foarte ridicat, vineri, 30 octombrie, dupa ce au fost inregistrate 24,405 cazuri noi in ultimele 24 d eore.Planul are rolul uniformizarii normelor anticoronavirus in Anglia, dat fiind ca regulile variau in functie de localitate.Guvernele din Tara Galilor, Scotia si Irlanda de Nord iau propriile decizii antiepidemice.Fiecare zona a Angliei se afla acum in una din cele trei categorii de alerta coronavirus. Scotia are cinci niveluri de restrictii.Numarul de reproducere sau valoarea R a transmiterii coronavirusului in Marea Britanie ramane peste 1 - cu date care arata ca estimarea este cuprinsa intre 1,1 si 1,3.Guvernul rus a ordonat marti, 27 octombrie, barurilor si restaurantelor din intreaga tara sa se inchida intre orele 23:00 si 6:00 ca masura de precautie impotriva raspandirii virusului.Mastile medicale au devenit obligatorii in toate locurile publice aglomerate, in mijloacele de transport in comun, dar si in taxiuri si in ascensoare.Presedintele rus Vladimir Putin a cerut respectarea masurilor de precautie, insa a respins impunerea unor masuri mai stricte, cum ar fi o alta perioada de carantina, dupa ce prima a afectat economia tarii la inceputul acestui an.